El Málaga CF enfila el camino del Gólgota (1-0)

El fútbol es tan sencillo como que el que más goles marca es el que se lleva el triunfo. Pero para marcar goles, es necesario tirar entre los tres palos de la portería del rival. Y el Málaga CF, jugándose la vida en Andorra, ha sido incapaz de encontrar el camino de la portería rival durante noventa minutos. Y así, el destino está escrito. Lo que podía ser un domingo de palmas, se ha convertido en un domingo en el que el conjunto blanquiazul ha enfilado irremediablemente el camino del calvario tras perder 1-0 contra un rival que ha sabido mantener a raya al conjunto de Pellicer durante 90 minutos.

El Málaga tenía la posibilidad de recortar la distancia con la permanencia a los cinco puntos, pero la realidad ha variado drásticamente durante la hora y media de duración del choque, con otro de los rivales directos sumando tres puntos, y el cero en el casillero malaguista que lo mantiene a ocho puntos de la salvación.

Sergio Pellicer metió la mano en el once dejando al pichichi del equipo, Rubén Castro, otra vez en el banquillo. Un argumento difícilmente sostenible. Entró por el canario Pablo Chavarría. La baja de Villalba la cubrió Luis Muñoz. Juande volvió al centro de la zaga.

La posesión fue del equipo de Eder Sarabia, que, sin embargo no tuvo ninguna ocasión clara de gol en los primeros 45 minutos.



Los del Principado no generaron peligro en ataque. Tocaron y tocaron y el Málaga tuvo suficiente con mantenerse ordenado. Los de Sergio Pellicer, bien colocados, no sufrieron en el primer tiempo.



En plenos bostezos de Gerard Piqué, que presenció el partido con Clara Chía y sus padres, llegaron las dos ocasiones más claras de gol del primer acto, ambas del Málaga.



En el minuto 41, en la salida de un córner, Lago Júnior, totalmente libre de marca en el segundo palo, remató fuera y al límite del descanso Mika Mármol regaló un balón a Ramón Enríquez y éste disparó al exterior de la red.



En la reanudación, Sergio Pellicer hizó un doble cambio con la entrada de Rubén Castro por Luis Muñoz y de Escassi por Juande, y los visitantes avisaron nada más empezar el segundo tiempo. En el minuto 48, Chavarría, solo en el segundo palo a la salida de un córner, remató de volea por encima del travesaño.



Dos minutos más tarde, los de Eder Sarabia respondieron con un tiro de Iván Gil que rechazó Rubén Yáñez y poco después Almpanis disparó fuera.



Eder Sarabia agitó el banquillo y metió en el campo a Bundu, Rubén Bover y Carlos Martínez. La entrada de los dos primeros fue clave para el Andorra. El internacional por Sierra Leona superó con un tiro cruzado a Rubén Yáñez después de recibir una asistencia de Rubén Bover y firmó el 1-0 en el minuto 70.



La entrada de Álex Calvo y Àlex Gallar no sirvió al Málaga para conseguir el empate y el equipo andaluz se complicó sus opciones de permanencia, con el siguiente partido también lejos de La Rosaleda. El Viernes Santo puede ser una jornada de verdadero luto para el malaguismo.

Ficha técnica:



1 - FC Andorra: Nico Ratti; Adrià Altimira, Mika Mármol, Álex Pastor, Diego Pampín; Marc Aguado, Héctor Hevel (Rubén Bover, m. 67), Iván Gil (Jandro, m. 82); Germán Valera (Jacobo González, m. 82), Almpanis (Bundu, m. 60) y Bakis (Carlos Martínez, m. 67).



0 - Málaga CF: Rubén Yáñez; Ramalho (Àlex Gallar, m. 75), Esteban Burgos, 'Juande' (Escassi, m. 46), Cristian; Aleix Febas, Ramón Enríquez, Delmás, Luis Muñoz (Rubén Castro, m. 46); Chavarría (Fran Sol, m. 67) y Lago Júnior (Álex Calvo, m. 75).



Gol: 1-0, M.70 Bundu.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (comité balear). Amonestó a Germán Valera (m.37), del Andorra; y a Lago Júnior (m.63) y Ramalho (m. 74), del Málaga.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga SmartBank disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 2.120 espectadores.

