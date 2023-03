Málaga CF: El mismo sistema, con distintos nombres

El Málaga CF destinado a pelear por estar en la zona alta de la tabla estaba pensado para jugar con tres centrales, dos carrileros y hombres de buen por dentro. Esa era la idea de Pablo Guede y así se configuró, o desconfiguró, la plantilla el pasado verano. Y el sistema está funcionando... dos entrenadores más tarde, con varios nombres nuevos, a falta de diez jornadas y con el Málaga pendiente de un milagro para conseguir la permanencia.

El mejor Málaga de la temporada se ha podido ver en los dos últimos partidos que ha jugado el conjunto de Sergio Pellicer contra dos de los cocos de la categoría, Las Palmas y Levante. Y el equipo ha brillado con una línea de tres centrales pero con algunos matices.

En Las Palmas, a la hora de atacar, el Málaga lo hacía los tres centrales, dos carrileros, tres hombres por dentro y dos delanteros, y a la hora de defender, el equipo mutaba en un 1-5-3-2, con los carrileros metiéndose como laterales. En La Rosaleda este viernes contra el Levante, la defensa se ordenaba en un 1-5-4-1.

Estos dos choques son los dos de la Liga en los que el Málaga se ha mostrado más entero de principio a fin, a pesar de las adversidades como el penalti tempranero en Las Palmas o la expulsión de Juande contra el Levante. El buen rendimiento del equipo cobra más valor teniendo en cuenta los rivales, dos aspirantes muy serios al ascenso directo, contra los que el botín de dos puntos hubiese sido muy válido de no ser por las circunstancias en las que se encuentra el equipo, con pie y medio en Primera RFEF.

Esta era la idea que tenía Pablo Guede para su Málaga, pero la cambió tras la primera jornada cuando el equipo cayó en Burgos en un partido muy gris. No tuvo tiempo de muchos intentos más porque fue destituido tras la sexta jornada, pero las veces que la utilizó, sumando la pretemporada, salieron a la luz las costuras que había detrás de ese sistema mal trabajado.

Sergio Pellicer ha hecho a su equipo apretar de manera orquestada la salida de balón del contrario muy arriba y ha conseguido juntar mucho las líneas a pesar de algunos desajustes, inevitables por la entidad de los dos últimos rivales.

Curiosamente, este sistema le ha llegado al Málaga casi por accidente, debido a las circunstancias en las que viajó a Las Palmas, sin ningún pivote en la plantilla tras las bajas de Genaro, Luis Muñoz, Escassi y N'Diaye. Pellicer se vio forzado a retocar su plan de partido por las bajas a última hora del paleño y el senegalés, y optó por la línea de tres centrales.

Por tanto, ahora se descubre que la idea de Pablo Guede no era del todo mala, para ello debía ser bien ejecutada.

Aunque entre ese Málaga que imaginaron entre el argentino y Manolo Gaspar imaginaron en verano y el que está dando resultados muy tardíos ha diferencias, especialmente en nombres. El primero, el de Sergio Pellicer en el banquillo y todo el staff técnico.

Manolo Reina era el favorito bajo los palos para Guede, mientras que ahora Yáñez es incuestionable desde que Pepe Mel decidiera el cambio en Cartagena. En el once que se ha repetido en estos dos partidos hay tres jugadores que no estaban en verano en la plantilla. Delmás, Lago Junior y Cristian. El canterano pertenecía al Malagueño, pero no era uno de los muchos canteranos de los que tiró Guede para completar la plantilla.

De la línea de tres atrás, Ramalho, el central más afianzado en la zaga, partía en el último lugar de los favoritos de Guede para formar parte del once, y Juande estaba entre algodones desde la temporada pasada.

En la medular, Ramón no era de los que aparecía en las quinielas del once de gala del Málaga, y en estos dos partidos ha demostrado que puede ser un hombre clave de aquí al final de liga.

Otro de los titulares en estos dos partidos y uno de los hombres más destacados ha sido Fran Villalba, que ha llegó a última hora para reforzar la mediapunta y no partía como titular en la idea inicial de Málaga que había.

Y, por supuesto, se contaba con Rubén Castro marcando goles, pero el canario ha salido desde el banquillo en estos dos partidos y parece la fórmula preferida de Sergio Pellicer.

En este Málaga de tres centrales han faltado en el once dos capitanes generales de esta plantilla, como son Luis Muñoz y Escassi.

En el Málaga se está dando con la tecla cuando ya parece demasiado tarde y con muchos accidentes en el camino. Solo un milagro en forma de casi pleno de victorias puede hacerla buena.

Sigue los temas que te interesan