Febas, a El Español: "No se habla del descenso, pero convivimos con ello"

Es el único jugador junto con Rubén Castro que supera los 2.000 minutos esta temporada con el Málaga CF. Aleix Febas (Lleida, 1996), es el malaguista que más tiempo ha estado este curso sobre el verde. Para eso dejó el Mallorca, para "volver" a sentirse futbolista y ser protagonista que lo había sido antes de estar en el equipo balear. Un futbolista que siempre había peleado por ascender y que las circunstancias de esta temporada, "una pesadilla", le están mostrando una nueva realidad del fútbol, la de la pelea por la salvación. El mediapunta habla con EL ESPAÑOL del Málaga antes del derbi andaluz contra el Granada, que confía en poder ganar, y expresa su deseo de estar mucho tiempo en La Rosaleda.

- ¿Está el equipo para ganar en Granada?

- Todos los partidos los podemos competir contra cualquier rival. La intención es ir a Granada a ganar.

- Por fin una semana tranquila.

- Dentro de lo que cabe, pero necesitábamos esta victoria como el comer. Y nos puede dar un poco más de confianza para afrontar los partidos.

- El Málaga le ganó 3-0 al Zaragoza. Una victoria clara, la primera de la temporada. ¿Qué cambió en ese partido?

- La Segunda División se decide por detalles. Ellos tienen la (ocasión) de Ramalho (el central malaguista sacó un balón bajo palo que era el 0-1). Si entra, quién sabe si puedes remontar el partido. La primera que tenemos la metemos y se abren más los espacios. Es muy importante ponerse por delante para que los partidos se hagan más abiertos y poder contragolpear, sobre todo aquí en casa. Tener acierto en los últimos metros para desarrollar nuestro juego.

- ¿Cómo afrontáis el partido en Granada?

- No tenemos otra que ganar. La clasificación dice que estamos obligados a ganar porque estamos metidos en el pozo. Los resultados tienen que ser positivos.

- El Granada ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado por La Rosaleda esta temporada. Fue superior al Málaga.

- Sí. La primera media hora contra el Granada fue dura, nos pudieron meter algunos goles.

- El Granada no ha perdido en su estadio, solo lleva dos goles encajados, pero la afición vuelve a responder para viajar a Los Cármenes. Las entradas para el partido han volado. ¿Os llega ese aliento?

-R: Todo el año ha sido así. Está siendo muy duro. La afición está respondiendo y nosotros no les estamos dando. Para nosotros es una responsabilidad tener tanta gente detrás y que las cosas no salgan nos sabe peor no dar rendimiento y los resultados. El otro día, un lunes, vinieron más de 16.000, eso no se ve en muchos sitios.

- Cuando se le ganó al Alavés antes del parón de Navidad, parecía que aquello podía ser el despegue, pero no se dio. ¿Puede ser el partido contra el Zaragoza el punto de inflexión?

- No quiero pensar eso, porque durante toda la temporada, con las victorias que hemos tenido, hemos dicho lo mismo. Vamos a hacer lo que podamos, a competir el partido, y ya veremos. Sí que es verdad que contra el Alavés tuvimos la mala suerte de que vino el parón. No sé si es un punto de inflexión, tenemos que ir día a día.

- ¿Se habla del descenso en el vestuario?

- No se habla, pero vivimos con ello porque desde la primera jornada estamos ahí. Convivimos con ello, nos lo llevamos a casa. Es una situación complicada que tenemos que afrontar. Puede ser una ventaja para nosotros saber estar ahí tanto tiempo frente a equipos que vayan cayendo.

- Todo apunta a que será una pelea entre Racing de Santander, Ponferradina y Málaga. ¿Sería bueno que cayeran más equipos en la lucha por salvarse?

- Sería positivo. Cuantos más equipos haya, menos posibilidades hay de bajar. Lo bueno sería encadenar buenos partidos. Hay equipos que están en el alambre que pueden meterse en la zona baja, que a lo mejor al no haber estado en toda la temporada o no haber pasado por esa fase pueden pasarlo mal y nosotros ya llevamos todo el año bailando en esa zona.

- Después del Granada, el Málaga tiene la final contra el Racing de Santander en La Rosaleda y después los partidos contra Las Palmas y Levante. Un calendario complicado.

- Si te soy sincero, solo pensaba en el Granada y después del Racing no sé contra quién jugamos después. Para nosotros cada punto es oro. La Segunda es una liga muy igualada y contra cualquier equipo puedes ganar y perder.

- ¿Por qué está el Málaga donde está?

- Por todo. Por los jugadores, por los detalles que siempre salen en contra, también hemos tenido muchos problemas con las lesiones, no hemos dado con la tecla. Si lo supiera, no estaríamos ahí.

- En verano algunos hablaron de ascenso, otros de pelear por estar arriba, pero la realidad es bien distinta. ¿Cuál es el nivel de esta plantilla?

- De mi boca nunca se ha escuchado la palabra ascenso. En Segunda División el objetivo primordial son los cincuenta puntos, y a partir de ahí intentar disfrutar entre comillas. Me acuerdo en la primera jornada, después del Burgos, que me entrevistaron, y dije que esto sería duro y que había que llegar a los 50 puntos y luego ya veríamos. Pero ahora igual estarán caros. Tenemos grandes jugadores, pero hemos demostrado que como equipo los mismos jugadores, incluyéndome yo, no somos tan buenos.

- Esta ha sido la semana de Rubén Castro, que se ha convertido en el máximo goleador español de la historia de la Liga. ¿Puede que no encontrarlo durante los partidos ese haya sido uno de los problemas del equipo?

- Dentro del área es el mejor jugador de nuestro equipo. A lo mejor no hemos encontrado situaciones para llegar hasta el área. En Segunda son partidos muy igualados y hay pocos errores, pocas acciones dentro de las áreas, a lo mejor no hemos sabido encontrarle buenas situaciones para que pueda resolver un partido. Él también sabe que hay algunas acciones que normalmente las mete y no las ha podido meter. Pero es un jugador muy importante, es el máximo goleador y tiene que ser el baluarte para que salgamos de esta situación. Pero a lo mejor no hemos sabido encontrarle en el área, porque él es letal.

- Al Málaga lo han ido condenando los detalles durante muchos partidos. Una acción en contra se convertía directamente en derrota. Tiene ya el equipo el callo hecho para revertir esas situaciones que se dan durante los encuentros.

- Llevamos un año que, entre comillas, está siendo una pesadilla. A nivel de resultados, de circunstancias que nos están pasando, cualquier detalle siempre sale en contra. Por eso, a lo mejor estamos más fuertes a la hora de decir 'esto ya lo hemos pasado y podemos afrontar cualquier cosa'.

- El Málaga lleva ya tres entrenadores. ¿Qué tiene diferente Sergio Pellicer a los dos anteriores

- Ha cambiado cosas. Cada entrenador es un mundo, cada uno tiene sus formas, a nivel entrenamientos, de ejercicios, de carga, de cómo llegar al partido. Pelli tiene la ventaja de que conocía a muchos jugadores de su etapa anterior, de que nos había seguido durante la temporada como nos dijo cuando llegó.

- ¿En qué aspectos del juego ha incidido?

-Este fin de semana ya se vio mucho. Insiste en que el equipo esté junto, que muchas veces nos enseñaba vídeos en los que estábamos muy partidos. Contra el Zaragoza se vio que estábamos más juntos, no había espacio entre líneas como nos pasó el día del Albacete… Eso es una faceta importante con la que tirar para adelante, estar más juntos.

- Eres el jugador con más minutos de la temporada. Has jugado en varias posiciones a lo largo del curso, por fuera, en la media punta, en el pivote... Hay muchos jugadores para jugar en el centro del campo en esta plantilla. ¿Eso te ha podido perjudicar para tener regularidad en una posición?

- Al ser más versátil puedes jugar por fuera, de pivote, mediapunta. Este semana jugué en tres posiciones durante el partido. Nunca había jugado tanto por fuera como esta temporada. Es verdad que antes no desbordaba tanto como ahora, me encuentro más rápido, tengo más desborde, más uno contra uno. Entiendo que los entrenadores me quieran aprovechar por ahí. Yo siempre he dicho que quiero jugar por dentro, que tengo más experiencia. Pero el entrenador decide, y si tengo que jugar en banda, estoy encantado de jugar ahí.

- ¿Dónde te encuentras más cómodo?

- Toda mi vida he jugado por dentro. De ocho, de mediapunta, en esas posiciones. Esta temporada, con los tres entrenadores, he jugado por fuera, eso quiere decir que los entrenadores me ven cualidades para jugar por fuera, pero mi posición ideal es jugar por dentro.

- La situación este año es totalmente nueva para ti. Aunque la temporada pasada también luchaste por la salvación con el Málaga, pero fue de una manera diferente.

- Yo en Segunda siempre había luchado por subir, tengo un ascenso y dos playoffs. Una situación como esta, en un equipo como el Málaga, es la primera vez que la vivo y es duro.

- En verano hiciste una apuesta fuerte por venir al Málaga dejando el Mallorca y el club también hizo un esfuerzo. ¿Cambia algo sobre tu apuesta por el Málaga la situación deportiva por la que pasa el equipo?

- Yo desde verano firmo tres años porque quiero estar aquí mucho tiempo. Ojalá pueda estar aquí muchos años, porque soy feliz aquí, la gente me trata muy bien, el club es una pasada, se vive muy bien en esta ciudad. Yo vine de dos años muy malos en Mallorca a nivel individual. Aquí volví a sentirme futbolista.

- ¿Cómo ve Febas al Málaga en el mes de junio?

Espero que de celebración por haber conseguido el objetivo de salvarnos. Ojalá sea un verano muy feliz, porque también me caso, y siempre había pensado que ojalá llegue la boda con algo bonito. Siempre sueñas que sea con un ascenso, pero con una salvación lo firmo ahora.

- ¿Cómo habéis vivido en el vestuario la llegada del nuevo director general, Kike Pérez?

- Nos estamos dando cuenta de que es una persona muy cercana, viene a los desayunos a saludarnos, se pasa por el vestuario, se preocupa por nosotros, se le ve que tiene ganas.

- ¿Puede que le esté afectando al equipo la situación institucional en la que vive el club?

- Siempre se escuchan cosas, pero lo que importa es el césped. Lo que mandan son los resultados. Si son buenos, no se habla de nada más.

- ¿Se va a salvar el Málaga?

La salvación depende de nosotros, si ganas muchos partidos te salvas. A Granada vamos a intentar ganarlo, porque creemos que podemos ganarlo.

