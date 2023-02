El Málaga CF es una ruina (3-2)

Cuando un debutante en el que había puesta muchísimas esperanzas este verano, lo primero que hace en su estreno como titular esta temporada es regalar un gol, tienes un problema. Cuando a la siguiente jugada concedes otro gol, aunque el rival perdone un uno contra uno, tienes un problema. Cuando en invierno has tenido que remendar la posición de lateral derecho con el suplente de un jugador al que vendiste en verano, tienes un problema. Cuando remontas un resultado un siglo después, y llega nada menos que tu capitán y se autoexpulsa con una protesta con dos amarillas consecutivas, después de los precedentes de la jornada anterior, tienes un problema. Cuando el peso ofensivo de tu oponente lo llevan cuatro jugadores y tres de ellos te meten gol, y otro falla uno cantado, después de sesiones de entrenamiento de tres horas durante la semana, tienes un problema. Cuando ninguno de los tres entrenadores que has tenido en todo el curso encuentra la solución, tienes un problema. Y si vas sumando problema a problema te queda la temporada que está dibujando el Málaga, partido tras partido, camino de la Primera RFEF sin ningún tipo de remedio. El Málaga CF es un desastre, lo cojas por donde lo cojas. Y en Albacete ha vuelto a sacar a relucir todas sus vergüenzas.

Sergio Pellicer trató de mover el avispero con la alineación. Metió mano en todas las líneas, pero el plan se cayó pronto a pesar de la reacción. Andrés Caro debutó en el once en el centro de la defensa, Javi Jiménez le dejó su sitio en el lateral izquierdo a Cristian. Y Delmás volvió al once en lateral derecho. Y arriba, Loren salió de extremo derecho y en el banquillo se quedó Rubén Castro. El resto, Yáñez estuvo en la portería y la medular la formaron N'Diaye, Luis Muñoz y Febas. Lago Junior cayó a la izquierda y Fran Sol estuvo en punta.

En 35 minutos pasó de todo en un partido que deja al Málaga condenado al descenso. Lo primero, un regalo de Andrés Caro a Higinio a los cuatro minutos que le sirvió al pichichi del Albacete. El delantero mandó para dentro el uno contra uno y puso cuesta arriba el plan de Pellicer, que vio cómo en la siguiente jugada los suyos regalaban otra ocasión. Esta vez a Maikel Mesa, otro de los hombres importantes del equipo de Rubén Albés. Mesa se entretuvo y la picadita se le fue por encima del larguero perdonando la sentencia antes de los diez minutos.

Contra pronóstico, el Málaga reaccionó. Lo hizo a balón parado. Primero Lago Junior se elevó por encima de cualquiera que hubiera en Carlos Belmonte para rematar un córner puesto de dulce por Cristian. Remató como mandan los cánones y puso el empate.

Con el partido igualado se asentó el Málaga, que frenó a un equipo que se mueve por impulsos como el Albacete. Dio el susto Lago Junior yéndose al suelo. No fue nada. Pasada la media hora otra vez el balón parado le dio alas al Málaga. Un saque de esquina desde el mismo lugar lo remató esta vez Fran Sol. Remontaba un marcador el conjunto blanquiazul, de negro en el Carlos Belmonte, un siglo después. A partir de ahí, otra película de terror para el Málaga.

Luis Muñoz protestó con energía una falta en contra y vio la amarilla por las quejas. No le pareció suficiente y siguió. No dudó Trujillo Suárez en desenfundar la segunda y la roja. Era el minuto 36. Una vida por delante para el Málaga, que resistió bien hasta el descanso, pero el daño ya estaba hecho. Había tirado Pellicer de Genero por Loren tras la expulsión.

En la reanudación, el Málaga solo estuvo en pie diez minutos, los que tardó Manu Fuster en pasearse por el borde del área hasta encontrar hueco para un disparo con la zurda y poner el empate en el marcador. Los jugadores del Albacete se fueron a por la pelota para buscar el tercero. Llegó siete minutos después con suspense. El tanto de Dubasin a placer lo revisó el VAR por posible fuera de juego, pero no había nada punible.

En el Albacete, cuatro jugadores llevan el peso ofensivo del equipo. Tres marcaron los goles y el otro, Maikel Mesa, se durmió en los laureles.

No hubo reacción blanquiazul, el Málaga no pisó el área rival en toda la segunda mitad, no hubo heroicidad con diez, era una losa demasiado pesada para un equipo que se desangra camino del descenso. Un punto de nueve en la era Pellicer.

Ficha técnica:



3. Albacete: Bernabé, Álvaro (Isaac, min.87), Boyomo, Glauder, Julio Alonso, Duba (Ros, min.87), Olaetxea, Riki, Maikel Mesa (Juanma, min.46), Fuster (Fran Álvarez, min.87) e Higinio (Escriche, min. 80).



2. Málaga: Rubén Yáñez, Delmás, Ramalho, Andrés (Juande, min.67), Cristian, Febas (Fran Villalba, min. 76), Luis Muñoz, N'Diaye, Lago Junior (Chavarría,min.67), Loren (Genaro, min.39) y Fran Sol (Rubén Castro, min.67).



Goles: 1-0, m.3: Higinio. 1-1, m.15: Lago Junior. 1-2: m..33: Fran Sol. 2-2, m.54: Fuster. 3-2: m.62: Duba.



Árbitro: Trujillo Suárez (Comité canario). Mostró cartulinas amarillas a los locales Maikel Mesa y a los visitantes Andrés, Lago Junior, N'diaye. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante Luis Muñoz en el minuto 36.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada de liga de Segunda división disputada en el estadio Carlos Belmonte ante 9.467 espectadores.

Antonio Trujillo Redactor del Deportes de EL ESPAÑOL de Málaga. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra 2008. He desarrollado mi carrera en la Cadena COPE y en Goal.com.

