Una oportunidad menos, un paso atrás y varios contratiempos para el Málaga CF

Genaro y Jozabed durante el Málaga CF vs. Tenerife de Segunda División La Liga

El partido contra el Tenerife podría haber supuesto un punto de inflexión en el Málaga CF para empezar a dejar atrás sus problemas en la clasificación, pero el choque contra los canarios, que ganaron por primera vez en su historia en La Rosaleda, ha dejado unas cuantas malas noticias que sumar al historial que ya llevan los blanquiazules: una oportunidad menos en el camino, varias bajas para el próximo partido, alguna lesión clave, como puede ser la de Alberto Escassi, y más distancia con la permanencia.

Empezando por lo último, el Málaga finaliza la jornada 22 con la permanencia más lejos de lo que la tenía antes de que empezara esta primera fecha de la segunda vuelta. Los de Pepe Mel, que no pudo ver el partido desde el banquillo tras cumplir sanción, tenían 19 puntos y estaban a dos de la permanencia, que la marcaba el Racing de Santander. La jornada empezó mal para los intereses blanquiazules con la victoria de la Ponferradina, que se colocó con 24 y ahora quien marca la salvación. El Málaga, tras el empate, tiene 20. A cuatro del objetivo. Muy distinto al soñado en verano.

Bajas sensibles para Ipurúa

Pero tras el choque del sábado, al que acudieron más de 21.000 malaguistas, la vida, y la Liga siguen. La siguiente parada es nada menos que Ipurúa, la casa del líder de Segunda División. Para ese partido, el Málaga pierde a Genaro y Alberto Escassi por acumulación de amarillas.

Peor es el caso del paleño, al que la resaca del partido contra el Tenerife lo deja con un esguince de rodilla que lo tendrá fuera más de un encuentro. Escassi acabó cojeando el encuentro. El Málaga CF recupera para Eibar a Esteban Burgos, que cumplió ciclo de sanción y podrá formar pareja con Juande en el centro de la defensa.

Curiosamente, en la rueda de prensa con brindis para 2023 que programó el Málaga, Escassi pidió salud y que las lesiones, que tanto habían castigado al equipo, respetaran a los blanquiazules en este nuevo año. La primera en la frente. También Pablo Chavarría acabó una herida en la rodilla de la que habrá que determinar el alcance.

No es tan fácil de cubrir la baja de Genaro, que se ha afianzado en el puesto de pivote. Y no lo es porque el que debería ser el dueño y señor de esa demarcación, no salió ni a calentar contra el Tenerife. Se trata de Alfred N'Diaye. De hecho, Genaro se quedó en la caseta en el descanso ya amonestado y lo suplió Gallar para pasar a jugar con Febas y Jozabed en el centro del campo.

De esta forma, al Málaga se le cae parte de su actual espina dorsal para uno de los duelos más complicados de la temporada, al que los blanquiazules tendrán que ir con todo. La clasificación no permite otra cosa.

Sigue los temas que te interesan