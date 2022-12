La previa del Ibiza vs. Málaga CF: Desayuno con espaguetis para buscar la victoria

El Málaga CF desayunará este domingo espaguetis. Cualquier opción es buena si se cumple el objetivo más que obligatorio, ganar al Ibiza y evitar de nuevo ser colista de Segunda División. Se le acaban las opciones para dejar de sumar de tres al conjunto blanquiazul si quiere mantenerse en la categoría, y la de hoy es una ocasión propicia, porque se enfrenta al único rival que lo ha hecho peor que él en casi toda la primera vuelta. Algo muy complicado por otra parte.

Los blanquiazules se miden a partir de las 14.00 hora en Can Misses al Ibiza. Un horario que obligará al Málaga, según expresó a modo de protesta Pepe Mel en la rueda de prensa previa al choque, a comer espaguetis y filetes de pollo a las diez de la mañana. Una receta que le tiene que valer al cuadro de Martiricos para ganarle al colista de la categoría. Ambos equipos suman 15 puntos, con peor average para los baleares, de ahí que sean últimos. Poco consuelo para el Málaga.

La situaciones la misma que la de las últimas jornadas para los de Pepe Mel, un duelo de urgencias que tiene que ganar para acercarse a la permanencia y que afrontará cargado de bajas. Lo que no sea una victoria condenará a los blanquiazules a cerrar la primera vuelta del campeonato en puestos de descenso. Una losa cada vez más pesada.

El once

Mel ha adelantado que habrá alguna novedad en el once que salte a Can Misses. No estarán seguro Juande, Ramón, Fran Sol, Gallar ni Cristian, más los lesionados de larga duración con ficha del filial, como el caso de Haitam. No viaja tampoco Manolo Reina, que cumple sanción tras ver amarilla contra el Granada a pesar de estar en el banquillo.

Con Yáñez como dueño de la portería, Mel puede colocar por delante de nuevo la línea de tres centrales con Ramalho, Escassi y Burgos, con Javi Jiménez y Hervías de carrileros, N'Diaye, Luis Muñoz o Genaro y Febas en el centro del campo con Fran Villalba y Rubén Castro arriba. Queda la duda de si Fomba tendrá sitio de nuevo en el once.

El Málaga ha dado buena imagen con la nueva disposición que manda Pepe Mel en el campo, con tres centrales y jugadores por dentro en la medular. Fue más atrevido en el derbi contra el Granada con carrileros más ofensivos.

El rival

Enfrente estará el colista. El Ibiza tiene 15 puntos y la única diferencia en cuanto a números con el Málaga son los goles encajados, 27, tres más que el Málaga. También tiene uno menos a favor, 13 por 14 los blanquiazules.

Pero este es un nuevo Ibiza que llega tras ganar al Racing de Santander en el minuto 95 tras jugar 45 minutos con un hombre más, la primera victoria de la era Lucas Alcaraz, recién aterrizado en el banquillo ibicenco. Está por ver cómo afecta esta victoria al Ibiza, si supone un impulso y una mejoría en el juego o fue un espejismo.

El entrenador granadino ha tirado del clásico 1-4-4-2 en los dos partidos que lleva dirigiendo al equipo celeste, y en el que un par de jugadores de vuelta como Coke en el lateral derecho y Nolito, ambos con una trayectoria notable en Primera División.

Ni el horario, ni el nuevo entrenador del rival son ya excusas que le puedan valer al Málaga, que tiene que ganar para salir del agujero.

Alineaciones probables:

Ibiza: Fuzato; Coke, Martín, Juan Ibiza, Javi Vázquez; Suleiman, Miki Villar, Appin, Nolito; Ekain, Castel.

Málaga CF: Rubén Yáñez; Ramalho, Esteban Burgos, Escassi, Javi Jiménez; Fomba, Genaro, Luis Muñoz, Febas; Fran Villalba y Rubén Castro.

Árbitro: José Antonio López Toca.

Estadio: Palladium Can Misses.

Hora: 14.00.

