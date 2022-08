Al Málaga CF le sacan los colores a la primera (0-4)

En el minuto 65 en mitad de una posesión larga de la UD Las Palmas, La Rosaleda empezó a pitar. Poco más de una hora ha aguantado la afición, que acudió en masa al Paseo de Martiricos. Más de 21.000 malaguistas acudieron a la llamada un año más. No encontraron nada a cambio. Solo un equipo, el Málaga CF, que mostró todas sus costuras, que se cayó por completo en la segunda mitad y al que le fueron cayendo los goles ante la pasividad de los jugadores y la indignación de la afición. El discurso del ascenso parece fuera de lugar.

En la previa, Pablo Adrián Guede pidió paciencia. La que él no tuvo con el once de Burgos, planteando una revolución y dejando fuera a jugadores como Juanfran, Javi Jiménez, Ramalho o Escassi, además de Fran Sol, que no se recuperó al cien por cien del esguince de tobillo y partió desde el banquillo.

El argentino cambió los nombres y cambió el sistema, pasando a un 1-4-4-2 con Reina en la portería, Bustinza y Víctor Olmo en los laterales, Juande y Burgos en el centro de la zaga, el rombo del centro del campo formado por Genaro, Febas, Jozabed y Luis Muñoz, como hombre más adelantado de la medular, y Rubén Castro y Gallar arriba. A las primeras de cambio, todo el plan por los aires.

El primer contratiempo llegó antes de que se cumpliera el diez de juego. Esteban Burgos, que se esforzó echándose al suelo en una jugada anterior para mandar la pelota a córner, se hizo daño en abductor y se tuvo que retirar. Ramalho saltó al campo para ocupar el lateral derecho y desplazar a Bustinza al centro de la zaga. Juanfran, único lateral derecho de la plantilla, señalado.

Con la nueva disposición en el campo, los laterales seguían siendo carrileros, con la banda para ellos solos como Jozabed y Febas metiéndose por dentro. Pero buscaban más la sorpresa llegando desde atrás que estar arriba.

La faena le llegó a Manolo Reina en el 18', con un disparo seco debajo de Moleiro desde fuera del área. Hasta entonces, ningún equipo se hacía con el control del juego y al Málaga le costaba circular con rapidez la pelota. En el 25', el susto llegó de verdad. Álvaro Jiménez se sacó un zapatazo que se estrelló en la misma escuadra. El Málaga tenía alguno llega de peligro pero sin terminar de concretarla en ocasiones.

Otra más de Las Palmas, que fue acunando al Málaga llegó en el 33'. Moleiro le sacó los colores a Víctor Olmo con una ruleta dentro del área para sacar un disparo que sacó Manolo Reina.

Y de tanto acunarlo, lo castigó. Dedicado a Kirian. En el 44 Moleiro condujo una contra que Juande se quedó a medias de interceptar y Ramalho no acertó a despejar. La pelota se quedó delante de Clemente, que la acunó y con interior derecho batió por abajo a Manolo Reina.

La reacción del Málaga fue la de alguien al que dolió el castigo. Gallar, al borde del área en la siguiente jugada, elevó el balón por encima de la defensa y Castro llegó forzado al remate. Fue la más clara del Málaga. Llegó algo tarde.

A la salida de la caseta, el Málaga dio un paso adelante. La entrada de Fran Sol por Jozabed tuvo mucho que ver. Gallar fue el primero en intentarlo, con un tiro desde fuera del área que se le fue fuera por poco. Le metió la rosca con la zurda y rozó el palo.

Un espejismo. En el 55', otra vez hizo aguas el sistema defensivo blanquiazul. Marc Cardona controlaba, regateaba dejando a dos jugadores atrás, y la cruzaba para que no llegase Manolo Reina. La recibió desde la banda, cuando Clemente cogió la espalda a la zaga malacitana.

No volvió a encontrarse el Málaga, que la última media hora estuvo a merced de Las Palmas, con un centro del campo descompuesto desde el banquillo. En el 70', todas las costuras al aire. La defensa blanquiazul vendido y Álvaro Jiménez recibiendo solo en la derecha para picar la pelota delante de Manolo Reina y recrearse en la suerte. Pitos otra vez.

La más clara, la única, del Málaga llegó en el 76. Loren Zúñiga se encontró solo con la pelota dentro del área pequeña. No supo qué hacer con ella. Primero remató mordido, y el rechace de Vallés lo cabeceó sin fuerza. La que no mostró el Málaga CF desde que se adelantara Las Palmas antes del descanso, que no quiso hacer sangre en un último tramo del choque que jugó andando.

Pero al campo entró alguien que no la tiene. Marvin, canterano del Real Madrid que entró en los últimos diez minutos, tiró una pared en el centro del campo y recibió para meterse hasta la cocina, ante la pasividad de Juande, que al final del partido pidió perdón a la afición. Fue el cuarto, que levantó a la gente de sus asientos para enfilar sus casa rumiando la derrota. Los que se quedaron hasta el final despidieron al equipo con una sonora pitada.

Guede pide paciencia. Falta va a hacer.

FICHA TÉCNICA:

0- Málaga CF: Reina; Bustinza, Esteban Burgos (Ramalho, min.10), Juande, Víctor Olmo; Genaro (Ramón, min.69), Febas, Luis Muñoz (Fran Villalba, min.57), Jozabed (Fran Sol, min.46); Gallar (Loren, min. 69)y Rubén Castro.

4- UD Las Palmas: Álvaro Vallés; Suárez (Lemos, min. 46), Coco, Sidnei (Curbelo, min.62), Cardona; Álvaro Jiménez (Fabio, min.74), Clemente (Benito, min.62), Mfulu, Loiodice, Moleiro (Marvin, min.81); y Marc Cardona.

Goles: 0-1, Clemente (min. 43); 0-2, Marc Cardona (min.56); 0-3, Álvaro Jiménez (min. 70); 0-4, Marvin (min.87).

Árbitro: Hernández Maeso (Colegio extremeño). Amonestó por los locales a Juanfran (min.37), Genaro (min.47) y por los visitantes a Álex Suárez (min.25).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda antes 21.807 espectadores. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio por todos los socios malaguistas fallecidos en el último año.

Sigue los temas que te interesan