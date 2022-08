Pablo Guede pide "paciencia" con el Málaga CF

Pablo Guede pide paciencia. No para él, sino para el equipo. Tras la derrota y la imagen de los suyos en Burgos en la primera jornada, han surgido las dudas, pero el entrenador argentino considera que es pronto para ver al equipo a su mejor nivel.

En la rueda de prensa previa al partido de este lunes en La Rosaleda contra la UD Las Palmas, Pablo Guede ha dicho que no se puede pretender que “el equipo juegue de maravilla y gane desde la primera jornada”. “Nos tocó perder”, pero “podríamos haber empatado y estaríamos hablando de otra cosa”. Aunque “a mí no me hubiese variado nada de lo mal que hicimos”, insistía el técnico argentino en la autocrítica que mostró el pasado domingo.

“El mismo argumento varía si ganamos o perdemos”, pero “esto es un proceso”. “No quiero que suene a que quiero ganar tiempo, porque si vos perdés, te tenés que ir. Tengo muy claro la realidad, que sin paciencia no puedes llegar a nada. Y la paciencia no es quietud, es búsqueda de resolución de problemas”, exponía Pablo Guede en la sala de prensa Juan Cortés.

“Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, seguir nuestro proceso y seguir construyendo el equipo que queremos”, sostiene el de Buenos Aires.

Con respecto al oponente de este lunes, al último al que el Málaga le ganó en La Rosaleda allá por el mes de noviembre, Pablo Guede lo considera “un gran rival, que tiene muy claro a lo que juega”

A su juicio, “son un gran equipo, se metieron en playoff la temporada pasada y mantienen al entrenador y la base del equipo. Se vio en el primer partido. Le gusta tener la pelota, hacen daño en la contra y tienen claro a lo que juega. Trataremos de contrarrestar ese juego”.

En cuanto al choque en sí, el entrenador argentino espera un partido “lindo” y en el que la afición “va a impulsar al equipo”.

Sigue los temas que te interesan