La Rosaleda acoge este fin de semana a 300 jugadores de LaLiga Genuine

Alrededor de 300 jugadores se dan cita este fin de semana en el estadio de La Rosaleda en la segunda fase de LaLiga Genuine Santander organizada por la Fundación MCF en unas jornadas en las que participarán 18 de los 42 clubes profesionales del fútbol español.

La inauguración de este evento deportivo en el que participan deportistas que acreditan un 33 por ciento de discapacidad intelectual tuvo lugar este viernes con la presencia de representantes de todos los equipos y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y del Administrador Judicial del Málaga CF, José María Muñoz, además de representantes de instituciones locales, provinciales y autonómicas. También estuvieron presentes exjugadores del Málaga como Manolo Gaspar, Basti, Duda o Gonzalo De los Santos.

Los partidos, que se disputan con el formato de Fútbol-8, se dividen en tres franjas horarias: la mañana de este sábado, la tarde, y la mañana del domingo. En total, se jugarán 27 partidos en el césped del estadio de Martiricos. Los partidos están divididos en cuatro partes de 10 minutos cada una.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que puso en marcha esta competición en 2017, explicó que este "no sólo es un proyecto de LaLiga; es un proyecto de sus jugadores, de las familias, de los aficionados y de todos los que la conforman. Es un proyecto incluso de integración social que nos enseña cuestiones muy importantes, nos enseña lo que es de verdad el amor, la lealtad y los valores”. “Los abrazos de estos jugadores y jugadores son abrazos de verdad. Sabéis cómo hay que tratar al contrario y sabéis asumir las derrotas mucho mejor que los de arriba”.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF y presidente de la Fundación Málaga CF, destacó el hecho de celebrar este evento en La Rosaleda en el año de 80 aniversario y explicó que “han sido días frenéticos en colaboración de LaLiga. No solo es este el equipo de Supercapacitad@s, sino de las ONG’s con las que trabajamos, y también tengo que acordarme de los patrocinadores de la. Fundación MCF y los miembros de The MBC. Que no se olviden de estos chicos ni del Málaga CF”.

Además, Muñoz mostró su gratitud a LaLiga y a las instituciones que han prestado su apoyo para este evento.

