El Málaga CF se ahoga en un naufragio sin rumbo en San Sebastián (2-0)

El naufragio es absoluto, sin paliativos. Ya no quedan adjetivos para describir a un equipo que no demuestra ni un ápice de alma en los partidos. El futuro es absolutamente negro y el pozo parece ser cada vez más profundo. En otra demostración de fallos en defensa y de un sorprendente vacío en ataque, el Málaga CF perdió ante la Real Sociedad B (2-0). Un filial. Ninguna nota positiva queda de este encuentro. Los visitantes tenían que salir a ganar y esta derrota prolonga la sequía de un equipo que no gana desde el 3 de enero ante el Alcorcón.

El conjunto de Xabi Alonso era el peor local de la categoría, no ganaba desde agosto y había anotado ocho goles en su campo. Todo eso hasta ahora porque este Málaga CF tiene más voluntad de resucitar a los rivales que a sí mismo. El partido tuvo fútbol, pero dos errores en defensa volvieron a sentenciar las aspiraciones del proyecto de Natxo González que sigue sin despegar. El partido correspondía a la jornada 28 y los de Martiricos parecen haberse estancado en los 32 puntos.

El Málaga CF se trata de un equipo previsible ahora mismo. No hay nadie que proponga cosas diferentes y hay futbolistas para ello, pero el problema es más grave: ningún futbolista genera lo suficiente para que las jugadas acaben con un disparo a puerta. Los de Natxo González no remataron entre los tres palos durante toda la primera parte. Y puede que lo fácil sea señalar a los delanteros cuando el problema es que el centro del campo se ha quedado "seco". Ni Jozabed ni Febas dieron con la tecla. Otro día más.

A nadie le sorprendió que el equipo de Xabi Alonso se hiciera con el control de la posesión, pero lo que sí sorprendió fue lo pronto que llegaron las malas noticias: tarjeta amarilla para Escassi en el minuto 8 y que le iba a condicionar desde entonces. Y poco después le iba a ocurrir a Víctor Gómez. Más allá del inicio accidentado, los malagueños equilibraron fuerzas con un ritmo pausado y tratando de encontrar espacios. Si no fuese por alguna acción entre líneas de Antoñín, poco habría que contar de la primera parte malaguista.

Naufragio

Hubo tramos en los que no hubo peligro. Eran dos equipos con el deseo de tener el balón y con mucho que perder si cometían algún error. Aunque también se podían cometer sin la pelota. Una mala marca de Víctor Gómez dejó a Alkain liberado para llegar por la izquierda completamente solo. Sin embargo, aún más solo recibió el balón Karrikaburu para batir a Dani Barrio con un zurdazo en el área pequeña en el primer disparo a puerta. ¿La defensa? Ismael y Lombán poco hicieron para impedir el tanto.

Aunque la vuelta al terreno de juego tras el descanso no iba a ser especialmente ilusionante. La Real Sociedad B fue quien quiso aumentar la ventaja y lo consiguió porque el Málaga CF no iba a poner demasiado empeño en impedirlo. Otra vez por la banda derecha visitante, el Sanse volcó todo su esfuerzo. Víctor Gómez había perdido la posición y Escassi no podía hacer una falta porque ya estaba apercibido. Así que, casi a placer, Robert Navarro puso un pase atrás para que Roberto López marcara el segundo gol.

Brandon y Vadillo fueron los primeros jugadores de refresco, y la primera acción del delantero fue un remate al palo. Esa acción o la necesidad de remontar despertaron a los visitantes de la mano de ambos. El gaditano rozó en dos ocasiones un penalti a favor de los de Natxo González y al punta le quitó un gol un defensa sobre la línea. Y menos mal que el VAR corrigió un gol local por fuera de juego que no subió al marcador. Así que no quedaba otra. A la desesperada, el técnico dio entrada a Jairo, Chavarría y Kevin.

Varias acciones dudosas en el área rival pudieron dar alguna opción al Málaga CF o la última falta en el borde del área. Sin embargo, cuando las cosas no salen... no salen. El equipo parece condenado a la deriva y las jornadas se van consumiendo. Otro partido sin victoria, otro partido sin dejar la portería a cero y otro que se acaba sin anotar un solo gol. La plantilla no tiene problemas, ya le desbordan y nadie parece acertar con la tecla para cambiarle la cara a unos jugadores que llegaron a pelear por entrar en el play-off.

FICHA TÉCNICA

REAL SOCIEDAD B: Andoni Zubiaurre; Jonathan Gómez, Urko González, Clemente, Álex Sola (Gabilondo, 90'); Turrientes, Olasagasti, Roberto López (Blasco, 81'); Robert Navarro (Aldasoro, 69'), Jon Karrikaburu (Martón, 81') y Alkain (Magunazelaia, 46').

MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez (Jairo, 78'), Ismael Casas, Lombán, Javi Jiménez (Kevin, 78'); Aleix Febas, Escassi, Jozabed; Paulino (Chavarría, 78'), Roberto (Brandon, 57') y Antoñín (Álvaro Vadillo, 57').

GOLES (2-0): Karrikaburu (35'), Roberto López (52').

ÁRBITROS: López Toca. Ocón Arráiz (VAR). Amonestó con tarjeta amarilla a Escassi (6'), Alkain (8'), Víctor Gómez (17'), Paulino (41'), Roberto López (80'), Zubiaurre (89'), Lombán (89').

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga SmartBank en el Reale Arena ante 4.661 espectadores.

