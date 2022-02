Málaga CF y UD Almería, dos realidades y un solo deseo: salir de la dinámica negativa

El Málaga CF vuelve este sábado (20.30 horas, Movistar LaLiga/GOL) a La Rosaleda después de recibir aquella goleada ante el Ibiza de Paco Jémez. Semanas más tarde, el equipo llega con un cambio de imagen: un nuevo entrenador, nueva disposición en el campo y, ¿nuevo portero? Lo que sí que es cierto es que el rival de este fin de semana es de máxima entidad, su objetivo es subir a Primera División y la UD Almería recupera a todas sus estrellas con el objetivo de asentarse de nuevo en la victoria.

No será una tarea en absoluto fácil. Natxo González ya lleva dos semanas y estos días habrá seguido conociendo a las jugadores y, fundamentalmente, introduciendo nuevos conceptos. El empate ante el Real Zaragoza y la efectividad defensiva habrán sentado nuevas bases sobre las que el equipo va a construir. Sin embargo, tal y como ha expresado el vitoriano, el siguiente paso será mejorar en ataque porque "para ganar los partidos hay que generar ocasiones y marcar goles".

A pesar de que el técnico cumplirá su tercer partido como entrenador blanquiazul, aún no ha dispuesto de todos los jugadores con los que poder plantear su particular once de gala. Este sábado tampoco podrá estar Juande, una baja más que sensible en una zaga que tendrá que frenar al equipo que más goles ha anotado en LaLiga SmartBank. El segundo nombre sobre el que hay dudas es Hicham. El canterano ya ha desarrollado una sesión con el equipo y su convocatoria se decidirá esta misma mañana. Luis Muñoz, Chavarría y Genaro siguen con sus procesos de recuperación.

No obstante, la incógnita seguirá estando sobre la portería. Aunque el propio González no ha querido desvelar ningún detalle antes de jugar contra el Almería: "En Miranda no tuve que elegir y consideré darle continuidad en Zaragoza. A partir de ahí hay que seguir decidiendo. Hay mucho debate alrededor de la portería. Para mí es lo mismo: todos necesitan continuidad en sus puestos". No desvela si seguirá apostando por Dani Barrio (siete paradas en La Romareda) o si le da una oportunidad a Dani Martín.

Por lo que este partido se plantea como una gran oportunidad de recuperar la identidad blanquiazul. Conseguir un buen resultado no será fácil. En el otro lado estará una de las mejores plantillas de la categoría. Así que el encuentro solo pasa por demostrar lo trabajado hasta ahora con Natxo González

El rival

Este sábado visita La Rosaleda uno de los grandes candidatos al ascenso a Primera División: la UD Almería. El equipo andaluz es el segundo clasificado de LaLiga SmartBank, a tres puntos de la primera plaza que ocupa el Eibar. Aunque son ciertas dos cuestiones: hace unas semanas lideraba la clasificación de forma indiscutible y ni mucho menos están en su mejor momento. Solo ha ganado uno de los últimos seis partidos en la competición nacional. Sin embargo, no solo son el mejor equipo en ataque (41 goles), son también el segundo mejor equipo en defensa (21 tantos).

La estrella en el equipo de Rubi tiene nombre propio: Umar Sadiq. Acumula nueve goles, a pesar de haberse perdido varios encuentros por la Copa África. Además, es el cuarto máximo asistente de la categoría. Hasta tal punto es importante su presencia que en la racha de cinco partidos sin ganar no estuvo Sadiq. Otro de los grandes nombres del club andaluz, y que se reencontrará con la que fue su afición, es el de Portillo. Por primera vez en mucho tiempo el técnico podrá tener la enfermería prácticamente limpia, aunque será baja Largie Ramazani por acumulación de tarjetas.

Pese al resultado, el partido de ida no fue en absoluto plácido para los andaluces. El Málaga CF presionó en todo momento a los rojiblancos y ellos aprovecharon diez minutos malos para sentenciar el partido (2-0). De nuevo, con especial protagonismo para Sadiq.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Lombán, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Ramón, Febas; Paulino, Roberto, Antoñín.

