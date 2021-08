Peybernes: “Fichar por el Málaga CF ha sido por un aspecto humano”

El fútbol no sólo se mueve por dinero. Una buena muestra de ello puede ser la última incorporación del Málaga CF, el central Mathieu Peybernes, que ha desechado ofertas mejores para incorporarse al proyecto blanquiazul. "Se trata más de un aspecto humano que económico. Es más un aspecto deportivo y lo que está haciendo el club que es como empezar de cero. Quería ser parte de este proyecto", ha asegurado en su presentación.

Pey, como asegura que le gusta que le llamen, se ha mostrado contento y seguro de su decisión en la presentación en sociedad en la sala de prensa de La Rosaleda. "Tanto Manolo como el míster hicieron las cosas muy bien. Me llamaron mucho. Yo valoré la opción de venir. Siempre me encantaba esta opción porque conocía al míster. Tenía otra oferta. No había comparación a nivel económico, pero al final se trata de venir por un proyecto nuevo. La gente está haciendo las cosas muy bien. Y eso al final me dice que el sentido común se hará bien. Por eso tomé la decisión de venir", dijo.

Manolo Gaspar, el director deportivo blanquiazul, también habló al respecto. "Darle las gracias. Sé el esfuerzo que ha hecho por venir. Sé las ofertas que tenía y aún sigo sin entenderlo. Él siempre me ha transmitido las ganas de venir. La fe en lo que puede venir en un futuro al Málaga. Que le respeten las lesiones", dijo a modo de presentación. Gaspar también apuntó que ya intentó su fichaje el curso pasado, pero ahora han sido las circunstancias para ficharlo.

El zaguero conoce la categoría y también ha coincidido con José Alberto López en el Sporting de Gijón. "Lo de conocer al míster no te asegura jugar o tener más facilidad que otro. Al final el hecho de conocerlo y saber cómo trabaja, él conoce bien y ha sido clave ene este sentido. Es más un aspecto deportivo y lo que está haciendo el club que es como empezar de cero. Quería ser parte de este proyecto y quería poner mi granito de arena. Es un club histórico y si cada uno hace las cosas bien el club puede crecer".

Prestigio

Peybernes destaca que el nombre del Málaga sigue siendo importante. "Todo el mundo conoce el club. Vengo de Francia y todo el mundo lo conoce. Es histórico y ha jugado la Champions hace poco. Lo bueno de empezar de cero es que estamos todos iguales. Aquí no hay egos, cada uno viene aquí y sabe porqué viene aquí. Tenemos un buen equipo y buen vestuario, gente con potencial, con canteranos, gente con experiencia y con esa mezcla podemos hacer cosas. Estamos trabajando bien y asimilando el tema táctico que quiere el mister y podemos hacer una buena temporada".

"Soy un jugador de club. Yo me dejaré el corazón ahora por el Málaga porque es donde quería venir. Aportar mi experiencia. Soy un trabajador. Puedo fallar, porque el fútbol es así y todos pueden fallar, pero el nivel siempre lo voy a dejar en el campo", explicó sobre lo que puede aportar. Además, a Pey se le recordó a otro francés que caló hondo en el malaguismo: Jérémy Toulalan. "Ojalá deje el mismo recuerdo que Toulalan porque dejó buenas cosas aquí. Voy a intentar dar todo por el club, por el equipo. Con esto podemos hacer las cosas muy buenas este año".

Además, habló sobre su decisión de no firmar por el Zaragoza. "Es complicado porque mucha gente habló de esto. Yo sé lo que ha pasado realmente. Acuerdo con el Zaragoza no había ninguno. Si ellos hubieran hecho bien las cosas habría pasado otra cosa. Nunca hablamos con el Zaragoza para un acuerdo", dijo en primera instancia.

"Yo le daba prioridad, pero después ha pasado lo que ha pasado. Lo que ha hecho el mister no lo ha hecho el Zaragoza. Yo dudé mucho del proyecto del Zaragoza. Siento mucho lo que ha pasado con la afición porque le tenía cariño. Me interesa el proyecto deportivo y el de ellos lo veo sin exactitud. Aquí con Manolo tengo mucha exactitud. Y eso ha cambiado mucho en mi decisión", finalizó el central sobre su no fichaje por el Zaragoza.

Sigue los temas que te interesan