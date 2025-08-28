Málaga acogerá el España-Suecia de la semifinal de la Nations League femenina

La ciudad de Málaga y el estadio de La Rosaleda serán testigos del estreno de la nueva seleccionadora absoluta de fútbol femenino, Sonia Bermúdez. Acogerá la ida de la semifinal de la UEFA Women's Nations League contra Suecia.

El partido se jugará el próximo viernes 24 de octubre con la hora todavía por confirmar.

Ese fin de semana, el Málaga CF recibe al Andorra en La Rosaleda en la jornada 11 de Segunda División, por lo que es previsible que el choque se dispute o el domingo o el lunes.

Será la segunda ocasión en que La Rosaleda acoja un partido del combinado nacional femenino después del 5-3 precisamente contra Suecia en diciembre de 2023.

La Selección llega a esta eliminatoria tras proclamarse subcampeona en la Eurocopa de Suiza y sellar su clasificación como primera de grupo imponiéndose a Inglaterra, Bélgica y Portugal. El partido será el primero de Sonia Bermúdez al frente del banquillo del combinado nacional.

España se impuso (5-3) al combinado sueco en Málaga con una gran remontada logrando el pase a las semifinales de la primera edición de la UEFA Women’s Nations.

El estadio malagueño, con capacidad para 30.044 aficionados, volverá a acoger un encuentro entre los dos equipos.