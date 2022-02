El sueño europeo del Costa del Sol Málaga vuelve a ser una realidad (34-27)

Lograr una hazaña en dos ocasiones, y además de forma consecutiva, no convierte lo extraordinario en ordinario. Puede parecerlo, pero no es así. Y es que el Costa del Sol Málaga ha vuelto a hacer historia en EHF European Cup. Las Panteras estarán en las semifinales después de batir en el partido de vuelta al IBV Vestmannaeyjar con un resultado de 34-27 y aumentando la renta conseguida este mismo sábado, donde ya estuvo sentenciada la eliminatoria. De nuevo, lograr una hazaña repetidamente no convierte lo extraordinario en ordinario, pero es que lo de las jugadoras de este equipo forma parte de uno de los capítulos más gloriosos del deporte de esta ciudad.

Fruto de esa ventaja previa, Suso Gallardo aprovechó para rotar el siete inicial y aunque eran jugadoras con menos minutos, nada pareció ser diferente. El Costa del Sol Málaga apretó como si el partido partiese igualado y la primera ventaja fue malagueña con un parcial de 8-3, después de que las islandesas fueran durante varios minutos solo un tanto por debajo. Isa Medeiros y Desi Segados fueron dos de las que se encargaron de batir a la portera rival.

A pesar de ir ganando con solvencia, no le pusieron freno al ritmo hasta tal punto que el resultado llegó a 10-3 y el técnico visitante pidió un tiempo muerto. Todo era favorable. Las jugadoras con menos carga de minutos pudieron sumar experiencia en la competición continental. Talita Alves, con varios lanzamientos lejanos, también quiso ser protagonista. Aunque el IBV Vestmannaeyjar quiso agarrarse al partido con (18-13 al descanso).

La segunda parte no fue a menos, al contrario. El equipo malagueño siguió desplegando su mejor juego en ataque y en defensa como si nada hubiese ocurrido, como si nada se hubiese ganado el sábado. Y es una de las grandezas de estas Panteras. El partido siguió su curso y la ventaja volvió a abrirse hasta los ocho tantos (28-20). Poco más pudieron hacer las islandesas ante un equipo que vuelve estar entre las cuatro mejores de "su" competición, la EHF European Cup.

El rival de la semifinal se conocerá el próximo domingo cuando se dispute el partido de vuelta entre el ZRK Bekament Bukovicka Banja de Serbia y el HC DAC Dunajska Streda de Eslovaquia. No obstante, el primer equipo ganó en la con cierta solvencia (30-23). Mientras tanto, las malagueñas volverán a la Liga Guerreras Iberdrola con los deberes hechos en Europa. La competición no volverá hasta el mes de marzo.

"Solo" cuatro partidos separan al Costa del Sol Málaga de un nuevo título.

FICHA TÉCNICA

Costa del Sol Málaga 34 (18+16): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (5), Desi Segado (4), Silvia Arderius (1), Estela Doiro (2), Paula García (3), Laura Sánchez (4) – siete inicial – Virginia Fernández (pt), Rocío Campigli (1), Sole López (4), Carla Barranco (2), Talita Alves (7), Espe López (1), Daniela Jerónimo (-), Almudena Gutiérrez (-).

IBV Vestmannaeyjar 27 (13+14): Wawrzynkowska (portera), Gylfadóttir (4), Cardell (3), Olszowa (2), Jovanovic (8), Richardsdottir (-), S. Jonsdottir (-) – siete inicial – Sigmarsdóttir (pt), Einarsdottir (-), Þrastardóttir (5), Elíasdóttir (4), Olsen (1), Stefansdottir (-), Valgeirsdottir (-), Sara Jonsdottir (-).

Árbitros: Sabien Weber y Denis Weinguin (Luxemburgo). Excluyeron por las locales a Almudena Gutiérrez, Rocío Campigli, Talita Alves; y por las visitantes a Elíasdóttir.

Parciales cada 5′: 3-2, 7-3, 10-4, 12-6, 15-9, 18-13 – descanso – 21-16, 25-19, 28-20, 29-24, 31-26, 34-27.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la EHF European Cup disputado en el pabellón Ciudad Jardín (Málaga) ante unos 300 espectadores.

