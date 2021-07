Davidovich se pasea en su estreno en Tokio 2020

Esto son los mismísimos Juegos Olímpicos y aunque haya parecido fácil, no lo ha sido. Alejandro Davidovich, el primer representante malagueño en Tokio en entrar en escena, ha vencido con suma comodidad en su estreno al portugués Pedro Sousa en poco más de una hora de juego y por 6-3 y 6-0.

Templar los nervios del estreno, encauzar esa tensa espera y mostrar un alto nivel tenístico ha sido el éxito del tenista malagueño en la pista número 2 del Parque de Ariake. Porque Davidovich era el primer tenista de la delegación española en entrar en juego. Lo hacía a las 4.00 de la mañana hora española -11.00 hora nipona-. Y ponía en liza su mejor juego.

Aunque el luso no se encontraba en su superficie preferida, que es tierra batida, Foki no dio pie a la sorpresa. El primer set lo solventó con más facilidad de lo que dista el marcador, porque llegó a ir 5-0 y tener tres bolas de set. Acabó 6-3. En el segundo asalto ya no hubo rival. Y el tenista malagueño le endosó un ‘rosco’ (6-0).

Ahora se medirá al australiano John Millman, que ha dejado en la cuneta en su estreno al italiano Lorenzo Musetti. Millman es el número 44 del ranking ATP y pondrá más oposición a Davidovich que Sousa. El vencedor, en octavos, podría medirse a Novak Djokovic.

El horario del duelo aún está por determinar, pero Foki disputará su próximo partido este domingo. Será en dobles, junto a Pablo Carreño y ante la pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabral y Robert Farah. En la pista número 4 del Parque de Ariake, es el tercer duelo del día, por lo que se espera que no sea antes de las 8 de la mañana hora española.

Davidovich, contento

Alejandro Davidovich atendió los micrófonos de la Cadena Cope nada más terminar su partido en tierras niponas. “Estoy supercontento con la victoria. El primer set empezó 5-0, luego tuve tres juegos que empezó a jugar bien el portugués. Pero con las bolas nuevas recuperé mi juego”, dijo en primer instancia.

Cuestionado sobre su representación en los Juegos, no tuvo ninguna duda. “Estoy muy contento con llevar la camiseta de España, representarla en unos Juegos Olímpicos es muy especial para mí. Tengo mucha fuerza para seguir compitiendo y seguir jugando día a día. Mañana me centro en el dobles con Pablo”.

El de Rincón de la Victoria lanzó un mensaje de agradecimiento a los apoyos desde la distancia. “Todos mis amigos sé que se han levantado a las 4.00 de la mañana. He sentido el apoyo desde la distancia. El Team Sunami, lo llamamos así, ha estado apoyando. Un saludo a mi madre y a mis amigos”.

Por último, no quiso mirar el duro cruce que le puede esperar en octavos si consigue ganar el próximo partido. “Yo cada vez que piso pista no pienso dónde voy a llegar, sólo partido a partido. Tengo muchas ganas de seguir aquí día a día. Todos los partidos son duros y contento de seguir un día más”, finalizó el malagueño.

