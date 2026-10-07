El colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre despide a don Bernabé: es el primer profesor que se jubila en el centro, de 28 años de historia

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LO ESENCIAL Las claves Bernabé López, socio fundador de El Pinar, se jubila tras 27 años de servicio y se convierte en el primer profesor retirado en los 28 años de historia del centro. Más de 1.300 alumnos y cerca de 200 trabajadores le homenajearon con un pasillo por el colegio y una ovación ininterrumpida de casi diez minutos. Conocido como “el profe Bernabé”, fue recibido entre aplausos, saludos y abrazos durante un recorrido por los pasillos y el patio del colegio. La despedida culminó con la entrega de un ramo de flores; López agradeció el homenaje y aseguró que alumnos y compañeros estarán siempre en su corazón.

Bernabé López ha recorrido por última vez como profesor los pasillos del colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre esta semana. Lo ha hecho caminando, entre una marea de alumnos y entre aplausos. En su paseo de despedida, decenas de manitas se estiraban para chocar la suya y recibía abrazos de muchos de sus compañeros, que le han acompañado hasta su jubilación.

Todos sabían que llegaba la hora de despedir a uno de sus nombres propios. El docente, socio fundador de este colegio privado de Alhaurín de la Torre, se jubila este año tras 27 de servicio. Se trata del primer profesor que se jubila en este jovencísimo centro, de apenas 28 años de historia.

El colegio ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la despedida. En él aparecen la directora, los más de 1.300 estudiantes y los casi 200 trabajadores de El Pinar, que le rindieron homenaje con un "pasillo de gala por todo el centro" y cerca de 10 minutos de ovación sin interrupciones.

"El profe Bernabé"

El mensaje en las redes del centro que acompaña a las imágenes explica bien lo que López ha significado para la comunidad educativa. El colegio escribe que esta semana ha dicho adiós, "laboralmente hablando", a un "profesor de generaciones de jóvenes" que es, por encima de todo, "una de esas piezas básicas que ha sabido engranar el motor de esta institución académica, casi treintañera, con su talante, amabilidad, disposición y buen criterio".

Su vínculo con El Pinar empezó incluso antes de que el colegio existiera como tal. La publicación recuerda que "el profe Bernabé, como se le ha conocido por aquí, estuvo antes de que El Pinar fuera El Pinar; quizás por eso, jamás se irá".

Vídeo viral

El vídeo, que se está empezando a viralizar en redes, arranca con López en el colegio, sonriente y con la mano en el pecho. Viste un polo y un pantalón rosa y por su expresión, parece que ya sabe lo que le espera dentro.

En los pasillos interiores, entre paredes pintadas de colores, los alumnos forman 2 filas a ambos lados. Aplauden, gritan y extienden los brazos para que el profesor les choque la mano. Él avanza despacio y no deja a ninguno sin saludo. Los más pequeños gritan su nombre: "¡Bernabé, Bernabé!".

El homenaje continúa en el exterior. En el patio, los estudiantes de cursos superiores y buena parte del personal esperan junto a las vallas. López cruza el recinto entre la ovación y se detiene a abrazar a varias compañeras.

La despedida termina frente a la fachada del edificio principal, bajo el letrero del colegio. Allí acaba la gran sorpresa, donde recibe un gran ramo de flores, rodeado de compañeras y con el resto del centro como testigo.

Una de sus compañeras tomó la palabra con el micrófono en la mano. Le recordó que "ya llegó tu hora, llegó la hora de descansar" y añadió que "te vamos a echar muchísimo de menos, ya lo sabes. Mira el hueco que nos vas a dejar".

También hubo tiempo para el humor. La misma compañera bromeó con que "hoy no has traído tortas de algarroba", algo que parece ser un clásico de este profesor, y se despidió con un "te queremos mucho, Bernabé" que volvió a llenar de aplausos la entrada del colegio.

López respondió con pocas palabras y el ramo entre las manos. Aseguró a todos los presentes que "siempre estaréis en mi corazón, en mi recuerdo" y cerró su intervención con un "muchas gracias".

El colegio da por hecho que la despedida es solo laboral. En su mensaje escribe que "lo seguiremos viendo; nos lo volveremos a encontrar, pero será ya de visita", y añade que López se lleva "el cariño de muchos" y, por encima de todo, "el de tus alumnos y alumnas y el de tus compañeros".

Así despide El Pinar a "una de las leyendas de este centro". El texto termina deseándole "buen viaje, amigo", y el vídeo se cierra con un último abrazo y el rótulo "Hasta siempre... profe".