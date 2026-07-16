Premian al alumnado más brillante de los municipios de menos de 20.000 habitantes en Málaga

El alumnado que ha obtenido la Excelencia Académica. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga ha premiado la excelencia académica de estudiantes de municipios con menos de 20.000 habitantes. Se han entregado reconocimientos en tres categorías: Sobresaliente, Honor y Excelencia Académica, según la nota media obtenida. Ocho jóvenes con matrícula de honor y media de 10 disfrutarán de un viaje de inmersión lingüística en el extranjero. Los premiados han recibido diplomas, placas y entradas para actividades culturales o deportivas, así como formación en idiomas para algunos.

Málaga tiene talento y hay que promoverlo desde los institutos. Tanto en la capital como en los pueblos pequeños.

El Ayuntamiento de Málaga entregó el pasado martes un premio a los alumnos que habían obtenido una nota media de 10 de ESO y Bachillerato en la capital. Un tremendo orgullo para esos niños y niñas y para sus padres.

La Diputación de Málaga también pone el foco en la educación y en poner en valor a los expedientes más brillantes, pero en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Ha entregado los Reconocimientos a la Excelencia Académica a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Todo el alumnado premiado con sus familias. EE

Ha habido tres categorías. La primera ha sido Sobresaliente, es decir, se ha distinguido a los 99 alumnos y alumnas que han sacado entre 9 y 9,99.

La segunda ha sido Honor a 22 estudiantes que han obtenido una calificación media de 10.

Y la tercera ya es rizar el rizo. Se llama Excelencia Académica y se ha concedido a 8 jóvenes que, además de un 10, han obtenido matrículas de honor.

Estos prodigios en la provincia han sido Sergio Cordero, de Alcaucín; María Guerrero y Rubén García, de Algarrobo; Alejandro Cordero, de Riogordo; Carmen Martín, de Manilva; Adriana Gil, de Tolox; María Gallardo, de Campillos, y Víctor Prados, de Teba.

A todos, además del subidón emocional y el aplauso por su esfuerzo, les han dado una placa, un diploma y entradas para actividades culturales o deportivas.

Un momento del acto. EE

Los alumnos de la categoría Honor han sido premiados con formación para la preparación de exámenes oficiales de idiomas.

Y los ocho estudiantes distinguidos con el reconocimiento a la Excelencia Académica disfrutarán de un viaje de inmersión lingüística en el extranjero.

“Invertir en educación nunca es un gasto. Es la mejor inversión que una institución puede hacer. El verdadero éxito no es llegar muy lejos; es que, cuando lleguéis, no olvidéis los valores que os han hecho llegar hasta ahí”, ha dicho la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma.