El interés por Enfermería y Medicina siguen arrasando en la UMA, pero con menos fuerza: las solicitudes caen un 11%

Las claves

Las claves Generado con IA Las solicitudes para estudiar Enfermería y Medicina en la Universidad de Málaga han caído un 11,7% respecto al curso anterior. Medicina ha registrado una bajada del 21,45% en solicitudes y Enfermería del 1,9%, pese a seguir siendo las carreras más demandadas. Solo hay 170 plazas para Medicina y 165 para Enfermería en la UMA, muy por debajo de la demanda. Las mujeres triplican a los hombres en la elección de carreras sanitarias, representando más del 70% de las solicitudes en estos grados.

La sanidad vuelve a ser un año más la rama más demandada por los estudiantes que desean comenzar a estudiar un grado el próximo mes de septiembre en alguna universidad de Andalucía. En el caso de la Universidad de Málaga las carreras que más interés causan son Medicina y Enfermería, aunque con menos solicitudes que el curso anterior.

En concreto, las peticiones con inclinación por las carreras relacionadas con la salud en la Universidad de Málaga ascienden hasta las 23.281, entre las que Enfermería se apunta 6.808 y Medicina, 5.509, 12.317 en total.

Este número de solicitudes registradas para el 2026/2027, si se comparan con los de 2025/2026 son inferiores, ya que para el año pasado para Medicina hubo 7.013 inscripciones y 6.940 para Enfermería, según los datos de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Esto quiere decir que para el próximo curso, las solicitudes para estas dos carreras han caído un 11,7%, puesto que hace un año fueron 13.953 y este 12.317.

Por carrera, para Medicina han caído en un 21,45% y un 1,9% en Enfermería, con una diferencia de 1.504 y 132 solicitudes menos, respectivamente.

Pese a la caída de las solicitudes, las plazas de nuevo ingreso ofertadas siguen siendo mucho más inferiores en la Universidad de Málaga. Para Medicina se han ofertado en la UMA 170 plazas para el próximo curso y para Enfermería 165.

Cabe recordar que las notas de corte para estas carreras en Málaga son un 13,133 para Medicina y un 12,182 para Enfermería en la UMA y un 11,764 en el centro adscrito en Ronda.

Cabe recordar que el interés por las titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud se consolidó en las primeras 24 horas desde la apertura del plazo de preinscripción en las universidades públicas andaluzas.

En el caso de la Universidad de Málaga (UMA), Enfermería vuelve a situarse como la carrera con mayor demanda, con 1.389 solicitudes, seguida de Medicina (1.057); Psicología (710); Educación Primaria (587), y Fisioterapia (499).

Datos solicitudes plaza universitaria en Andalucía

Un 41,4% de los estudiantes que ha solicitado plaza en los grados que oferta el sistema público universitario de Andalucía para el próximo curso académico 2026/2027 incluye en su preinscripción carreras de corte sanitario, lo que se traduce en 30.868 alumnos de un total de 74.626 solicitantes globales.

En ese conjunto de quienes desean estudiar este tipo de enseñanzas, las mujeres más que triplican a los hombres en esta elección, sumando ellas 23.182 frente a los 7.686 solicitantes masculinos.

Si se atiende a la residencia de los que han incluido algún grado de Ciencias de la Salud, 22.777 tienen su domicilio en Andalucía, lo que supone un 73,8%; 7.846, es decir, un 25,4%, proceden de otras comunidades, mientras que 245, tan solo el 0,79%, corresponden a aspirantes de fuera de las fronteras nacionales.

La provincia de Sevilla es la que más solicitudes con esa preferencia concentra, con un total de 6.019; seguida de Málaga, con 3.819; y de Cádiz, con 3.113. A continuación, destacan Granada, con 3.098 solicitudes; Córdoba, con 2.051; Almería, con 1.843; Jaén, con 1.597; y Huelva, con 1.237.

Títulos de Ciencias de la Salud más demandados

La Consejería de Universidad ha señalado que los grados más demandados en las peticiones son Enfermería, con 58.828; y Medicina, con 42.512. A continuación, se localizan Psicología, que suma 23.541, y Fisioterapia, con 22.063; situándose a bastante distancia el resto de enseñanzas: Odontología (6.037), Farmacia (6.004), Logopedia (4.423), Nutrición y Dietética (4.019), Terapia Ocupacional (2.615), Podología (2.033), Veterinaria (1.969), Biomedicina Básica y Experimental (1.821) y Óptica y Optimetría (1.248).

Algunas de estas carreras se ofrecen como dobles grados, concentrando el de Psicología y Logopedia un total de 1.363 peticiones, el de Farmacia y Óptica y Optimetría, 982; y el de Farmacia y Nutrición y Dietética, 943.

Aplicando el filtro del sexo en las preferencias de los distintos grados, los datos arrojan que, en el caso de Enfermería, las mujeres tienen un peso del 83,52%, frente al 16,48% de los hombres. En lo que respecta a Medicina, las alumnas representan una representatividad del 73,20%, mientras que los alumnos suponen el 26,80%.