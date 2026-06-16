El IES Guadalpín recibe con honores a su alumna Leticia, la número 1 de la PAU andaluza: "Estamos orgullosos de ti"

Las claves

Las claves Generado con IA Leticia Fernández Bautista, alumna del IES Guadalpín de Marbella, logra la mejor nota de la PAU 2026 de Andalucía con un 13,98 sobre 14. El instituto homenajeó a Leticia con un pasillo de aplausos y la entrega de un ramo de flores, destacando su esfuerzo y dedicación. Leticia consiguió calificaciones sobresalientes en todas las asignaturas y atribuye su éxito al trabajo constante y al apoyo de sus profesores. La estudiante comenzará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada y es reconocida por sus valores personales y académicos.

El IES Guadalpín de Marbella ha recibido con honores a Leticia Fernández Bautista, la alumna que ha logrado la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 de toda Andalucía. El centro ha dedicado una publicación en sus redes sociales a la estudiante, de 18 años, que consiguió un 13,98 sobre 14 en la convocatoria de junio.

"Como no podía ser de otra forma, hoy hemos querido rendir un homenaje a Leticia, nuestra número 1 en la PAU de Andalucía", ha expresado el instituto en su perfil de Instagram, donde han compartido cómo el resto de alumnos del centro ha hecho un pasillo en el que la han aplaudido hasta llegar hasta un docente del centro, que le ha entregado un ramo de flores para felicitarla por su gran gesta.

El centro ha reiterado en el post su orgullo por el logro de la joven. "¡Leticia, estamos muy orgullosos de ti y tu logro nos sirve de impulso para seguir trabajando por la educación pública y por reforzar los valores del trabajo, la constancia y el esfuerzo!", reza el mensaje, que cierra con un rotundo "¡Enhorabuena!".

Las notas de la PAU se publicaron el pasado 11 de junio, día de San Bernabé y festivo local en Marbella, su ciudad natal. Leticia recibió los resultados por SMS sobre las diez de la mañana. Su nota es fruto de un expediente de Bachillerato con una media de 10 y de unos resultados sobresalientes en la fase de acceso y admisión.

La estudiante obtuvo un 10 en Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas II, un 10 en una de las materias de admisión y un 9,90 en Física, "un fallito por los nervios", reconoció la joven en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

La Universidad de Málaga le comunicó que era la mejor nota de la provincia y este periódico le confirmó después que encabezaba toda la comunidad. "Eso sí que me ha venido de total sorpresa, es increíble, lo voy a celebrar por todo lo alto en la feria de Marbella", contó la pasada semana.

La estudiante atribuye el resultado a "mucho estudio y mucho esfuerzo", con una rutina de cuatro o cinco horas diarias que intensificó en las tres semanas previas a los exámenes.

Su futuro académico ya está decidido. El próximo curso comenzará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada, una vocación científica que arrastra desde la infancia y que la llevó a participar en las Olimpiadas de Física de Málaga durante su etapa escolar.

Leticia ha querido destacar además el papel del profesorado del IES Guadalpín en su preparación. "Mis profesores lo han hecho bastante fácil. Llegué al examen, vi que el nivel era parecido al de Bachillerato y salí súper contenta con la preparación que me habían dado", recordó.

El instituto ha celebrado el éxito de su alumna no solo por sus resultados académicos, también por sus cualidades personales. El centro la define como una estudiante "humilde, trabajadora, respetuosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás".