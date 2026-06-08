Jean Charroin: "Málaga tiene una capacidad real de atracción internacional y un joven puede labrarse aquí una carrera"

Las claves

Las claves Generado con IA ESSCA, una prestigiosa escuela de negocios francesa, eligió Málaga para su primer campus en España por su conectividad, calidad de vida y ecosistema tecnológico. Desde su apertura en 2023, el campus de Málaga ha atraído a estudiantes de más de 20 nacionalidades, consolidando la ciudad como polo internacional de talento. ESSCA planea ampliar la oferta académica en Málaga con programas reconocidos a nivel mundial y fortalecer los vínculos con empresas locales, especialmente en Málaga TechPark. La presencia de ESSCA refuerza la imagen de Málaga como destino ideal para jóvenes que buscan desarrollar una carrera internacional en un entorno innovador y multicultural.

La escuela de negocios ESSCA es una de las más prestigiosas de Francia y de Europa. Tienen campus en el país galo, Budapest, Luxemburgo y Shanghái. En 2023 decidieron entrar en España.

Hicieron un estudio pormenorizado de las ventajas e inconvenientes de las principales ciudades del país (Madrid, Barcelona, Valencia...) y la ciudad escogida fue Málaga.

Jean Charroin es el CEO de esta institución y ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga en la que hablamos del desarrollo de este campus y de la posición de Málaga a escala internacional.

-ESSCA es una institución con más de 115 años de historia. Apostó por Málaga para abrir su primer campus en España. ¿Están satisfechos con esa decisión?

-Sí, plenamente. Málaga reunía exactamente lo que buscábamos para nuestro primer campus en España: conectividad, calidad de vida, dinamismo económico, proyección internacional y un ecosistema tecnológico en crecimiento.

No fue una decisión oportunista, sino estratégica. Desde 2023 han pasado por el campus alrededor de 1.000 estudiantes y hoy contamos con alumnado de más de 20 nacionalidades, lo que confirma que Málaga tiene una capacidad real de atracción internacional.

-Ustedes suelen hablar de "arraigo local con visión global". ¿Cómo se está integrando una escuela de negocios francesa en el tejido empresarial y social de la Costa del Sol?

-Nuestro enfoque no es llegar a Málaga como una institución extranjera aislada, sino formar parte del territorio. Por eso hablamos de arraigo local con visión global.

Hemos incorporado profesores expertos del entorno local, estamos creando vínculos con empresas, instituciones y actores culturales, y hemos ubicado el campus en un edificio histórico rehabilitado del centro. Queremos que este campus sea a la vez un lugar de conocimiento y un punto de conexión con el ecosistema de Málaga.

-¿Qué objetivos específicos se ha marcado ESSCA para el campus de Málaga de cara a los próximos cinco años en términos de alumnado y oferta académica?

-Queremos consolidar el Bachelor in International Management, reforzar los programas de intercambio y de verano, y ampliar progresivamente la oferta con programas como el Master in Management y la formación continua, ambos reconocidos a nivel mundial por el Financial Times.

La ambición no es solo crecer en número, sino hacerlo manteniendo los estándares de excelencia de una escuela con triple acreditación internacional.

Recientemente, EQUIS otorgada por la European Foundation for Management Development (EFMD) ha renovado la acreditación de ESSCA School of Management por un periodo máximo de cinco años, consolidando a la escuela como una de las instituciones académicas con mayor proyección internacional en el ámbito de la gestión empresarial.

-Málaga está viviendo una explosión tecnológica y empresarial. ¿Cree que la ciudad tiene ya la infraestructura educativa necesaria para sostener este crecimiento?

-Málaga ha avanzado muchísimo y cuenta con una base muy sólida, pero el crecimiento tecnológico exige una evolución constante de la oferta formativa.

El ecosistema empresarial va muy rápido. Málaga TechPark supera ya las 700 entidades y los 29.000 trabajadores, con una facturación cercana a los 4.900 millones de euros. Esto requiere de más programas internacionales, más formación en management, IA, ciberseguridad, sostenibilidad y liderazgo intercultural. Nuestra presencia quiere contribuir precisamente a cerrar esa brecha entre crecimiento empresarial y talento formado.

-¿Cómo contribuye la presencia de ESSCA a consolidar la marca "Málaga" como un destino preferente para el talento joven internacional, más allá del turismo?

-Al igual que Barcelona o Lisboa, Málaga no es solo un destino turístico, sino también una ciudad en la que un joven puede estudiar, emprender, trabajar y labrarse una carrera internacional.

ESSCA conecta Málaga con Francia, Luxemburgo, Budapest, Shanghái y otros entornos globales. Esto refuerza la idea de Málaga como ciudad de conocimiento y un hub de talento global, más allá de su tradicional posicionamiento como destino de ocio.

-Se habla mucho del "Efecto Google" en la ciudad. ¿Ha notado ESSCA un aumento del interés de estudiantes extranjeros por venir a Málaga precisamente por este nuevo ecosistema tecnológico?

-Sí, sin duda. La llegada de Google y de otras compañías tecnológicas ha reforzado la percepción internacional de Málaga como ciudad de innovación. Google abrió en Málaga su centro de ingeniería de seguridad, un hub europeo centrado en ciberseguridad y análisis de malware, y este tipo de anuncios cambia la conversación.

Los estudiantes no solo se interesan por el clima o la calidad de vida, sino también por las oportunidades profesionales, las empresas y el ecosistema tecnológico.

-El campus de Málaga se presenta como un espacio moderno y vanguardista. ¿Qué competencias específicas busca desarrollar ESSCA en los estudiantes que eligen esta sede frente a otras como París o Shanghái?

-ESSCA School of Management destaca por su modelo único de 10 campus repartidos por 5 países diferentes (Francia, China, España, Hungría y Luxemburgo), que ofrecen la misma calidad de enseñanza, los mismos títulos y cuentan con triple acreditación (AACSB, AMBA y EQUIS).

Esta red de campus permite combinar la proximidad local con una marcada dimensión internacional y los mismos servicios de excelencia. La posibilidad de desplazarse dentro de la red de campus permite enriquecer la trayectoria académica de los estudiantes.

Jean Charroin en la inauguración oficial del campus de ESSCA en Málaga.

Cada campus de ESSCA tiene su propia personalidad. El de Málaga ofrece un entorno especialmente propicio para el desarrollo de competencias relacionadas con la internacionalización, la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el espíritu emprendedor.

Buscamos estudiantes curiosos, con mentalidad internacional, capaces de trabajar en equipo y de afrontar retos globales. Además, el entorno malagueño permite conectar esas competencias con un ecosistema empresarial real y en expansión.

-¿Existen planes de colaboración o convenios con las empresas tecnológicas instaladas en el Málaga TechPark para que sus alumnos realicen prácticas o proyectos conjuntos?

-Sí, es una prioridad. Queremos que la relación con el tejido empresarial no sea puntual, sino estructural: prácticas, proyectos aplicados, encuentros con directivos, casos reales y colaboración en torno a empleabilidad.

Nuestro Bachelor ya cuenta con servicios de orientación profesional, mentoría, ferias de empleo y apoyo para prácticas, y Málaga TechPark es un socio natural por su concentración de empresas tecnológicas e internacionales.

-Si tuviera que definir en una frase qué ofrece Málaga a un estudiante internacional que no pueda encontrar en otra capital europea, ¿cuál sería?

-Málaga ofrece la combinación poco frecuente de una ciudad mediterránea, abierta y habitable, con un ecosistema tecnológico internacional donde estudiar, crecer y construir una carrera global desde el primer día.