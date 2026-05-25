La UMA crea una cátedra para analizar el impacto económico y residencial de los pisos turísticos

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga y AVVAPRO crean una cátedra para analizar el impacto económico y residencial de los pisos turísticos. La cátedra estará dirigida por el catedrático Antonio Fernández y será un punto de encuentro entre academia, administraciones públicas y sector profesional. El programa abarca docencia, investigación y divulgación, centrándose en la interacción entre vivienda vacacional y mercado residencial en Andalucía. Se impulsarán estudios sobre la influencia de los pisos turísticos en el alquiler residencial y el desarrollo de municipios de interior, así como la transferencia de conocimiento a través de jornadas y seminarios.

La Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación de Profesionales de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Andalucía (AVVAPRO) han firmado este lunes la creación de la Cátedra AVVAPRO de Sostenibilidad Económica y Residencial del Turismo, una iniciativa académica "pionera" que aspira a convertirse en referencia para el estudio riguroso del alojamiento turístico en viviendas particulares.

El acto, celebrado en el Rectorado de la institución malagueña, ha reunido a representantes de la Universidad, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y otras administraciones públicas. La firma, a cargo del rector, Teodomiro López, y del presidente de AVVAPRO, Juan Cubo, se ha realizado en presencia de la viceconsejera de Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, y del decano de la Facultad de Turismo, Antonio Peláez.

La dirección de la nueva cátedra recaerá en el catedrático de Economía Aplicada Antonio Fernández, y se plantea como un punto de encuentro estable entre la academia, las administraciones públicas y el sector profesional del alojamiento turístico.

Su programa de trabajo abarcará docencia, investigación, transferencia del conocimiento, formación especializada y divulgación, con foco en la interacción entre la vivienda vacacional y el mercado residencial, el impacto económico y fiscal de la actividad, y los modelos de profesionalización del sector.

Entre las líneas de investigación previstas destacan el análisis estructural de la oferta de viviendas de uso turístico en Andalucía y su influencia sobre el mercado de alquiler residencial, un asunto que centra buena parte del debate político y social en las principales ciudades de la comunidad.

La cátedra también prestará atención a la contribución del alojamiento turístico al desarrollo de municipios del interior y zonas de menor densidad poblacional.

La creación de esta cátedra llega en un momento de fuerte controversia en torno a los pisos turísticos en España, con ayuntamientos que han impuesto moratorias y comunidades de vecinos enfrentadas a plataformas de alquiler vacacional. En ese contexto, tanto la UMA como AVVAPRO reivindican la necesidad de contar con datos propios y metodologías rigurosas antes de adoptar medidas regulatorias.

El rector López ha subrayado la posición de la Universidad de Málaga para liderar este análisis, recordando que la Facultad de Turismo figura entre las cinco mejores de España y que la institución ocupa una posición destacada a nivel nacional tanto en número como en calidad de sus cátedras. "Actúan como vehículo entre la academia y el tejido productivo", ha señalado.

La viceconsejera de Turismo, Yolanda de Aguilar, ha destacado que el conocimiento generado desde la UMA contribuirá a "normalizar, regularizar y ordenar todo lo relacionado con la vivienda turística". Por su parte, el decano de la Facultad, Antonio Peláez, ha recordado los enormes efectos económicos inducidos por este sector y la necesidad de estudiarlo con la profundidad que merece.

Más allá de la investigación académica, la cátedra prevé una agenda activa de transferencia del conocimiento a través de jornadas técnicas, seminarios, encuentros académicos y presentaciones públicas de resultados. El objetivo es tender puentes entre investigadores, administraciones y agentes económicos, facilitando soluciones concretas a los retos del sector.