Málaga, el escenario del ámbito universitario internacional: ESSCA reúne a escuelas de negocios de más de 25 países

Las claves

Las claves Generado con IA El campus de ESSCA en Málaga acoge la EFMD Marcom, External & Alumni Relations Conference con representantes de más de 60 escuelas de negocio y universidades de 25 países. El evento reúne a instituciones académicas de referencia mundial como London Business School, Imperial College y Stockholm School of Economics, entre otras. Durante la conferencia se abordan retos actuales de las escuelas de negocio, como la reputación, la comunicación digital, la relación con alumni y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. La cita refuerza el posicionamiento internacional de Málaga como sede de eventos vinculados a la educación superior y la innovación.

El campus de ESSCA School of Management en Málaga se ha convertido en el punto de encuentro de algunas de las escuelas de negocio y universidades más prestigiosas de Europa y del ámbito internacional en la EFMD Marcom, External & Alumni Relations Conference, según han informado en un comunicado.

En este encuentro, que se celebra desde este lunes 11 de mayo y hasta el próximo miércoles 13, han acudido representantes más de 60 escuelas de negocio y universidades procedentes de más de 25 países de Europa, América, Asia y África. Entre ellas se encuentran London Business School, Imperial College Business School, Trinity College Dublin, Stockholm School of Economics, Aalto University o Maastricht University.

Durante tres días, Málaga se convierte en el punto de encuentro del ámbito universitario internacional con la participación de directivos de comunicación, marketing institucional, relaciones externas y alumni de instituciones académicas de referencia.

Una cita internacional en el centro de Málaga

La conferencia se celebra en el campus de ESSCA School of Management, situado en el centro histórico de la ciudad, y refuerza el posicionamiento de Málaga como sede de eventos internacionales vinculados a la educación superior, el talento y la innovación.

“Que Málaga, y en particular nuestro recién inaugurado campus, acoja a escuelas de negocio y universidades de tantos países diferentes pone de manifiesto su atractivo internacional y su capacidad para albergar encuentros de primer nivel en el ámbito de la educación superior”, señala Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga.

A lo largo del programa, los participantes abordan los principales retos a los que se enfrentan hoy las escuelas de negocio, como la reputación y la marca institucional, la comunicación en un entorno digital, la relación con los antiguos alumnos, el impacto social de la educación superior y el uso de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Proyección internacional y colaboración universitaria

Desde la Fundación Europea para el Desarrollo de la Dirección (EFMD), entidad organizadora del encuentro, destacan la importancia de este tipo de citas para reforzar la cooperación internacional entre instituciones académicas.

“Estos encuentros permiten a las universidades compartir experiencias, anticipar tendencias y reforzar su papel como motores de transformación social y económica”, señala Magdalena Wanot, Communications Director, EFMD Global.

Desde su apertura en 2023, el campus de ESSCA en Málaga ha acogido ya a más de 1.000 estudiantes, consolidándose como un nuevo polo internacional de educación superior en la ciudad. La presencia de la escuela en la ciudad contribuye a consolidar a Málaga como hub de talento global, abierta al conocimiento y conectada con redes académicas globales.