La Universidad de Málaga alcanza las 10.000 plazas de nuevo ingreso: siete másteres y un grado elevan la oferta

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ofertará más de 10.000 plazas de nuevo ingreso por primera vez en el próximo curso, gracias a la implantación de ocho nuevos títulos. La UMA suma siete nuevos másteres y un nuevo grado en Inteligencia y Analítica de Mercados, alcanzando un total de 10.353 plazas para el próximo curso. Se prevé la creación de cerca de 100 nuevas plazas de profesorado, incluyendo 40 de Catedrático y 54 de Profesor Titular, pendiente de autorización de la Junta de Andalucía. La flexibilización de la normativa permitirá a hasta 175 Ayudantes Doctores promocionar a Personal Permanente Laboral tras un año desde su acreditación a Titular de Universidad.

La Universidad de Málaga superará las 10.000 plazas de nuevo ingreso por primera vez en el próximo curso académico. Así se ha ratificado en el Consejo de Gobierno de este miércoles, un incremento impulsado por la implantación de ocho nuevos títulos.

En concreto, la UMA ofertará 10.353 plazas, frente a las 9.767 del año anterior. Además, se ofertarán siete nuevos másteres y el Grado en Inteligencia y Analítica de Mercados.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha calificado como un "hito importante" haber superado las 10.000 plazas, una cifra que es reflejo de una universidad pública con "una gran capacidad para crecer y liderar el desarrollo provincial".

No obstante, ha advertido de que la institución "no debe quedarse ahí, ya que casi 14.000 estudiantes eligen la UMA como primera opción". "Como universidad pública, tenemos que seguir creciendo para no dejar a nadie fuera", ha defendido.

Asimismo, López ha insistido en "la necesidad de alcanzar un tamaño competitivo similar al de otras universidades de su entorno, para retener el talento local y responder a la demanda real de la sociedad".

En la misma sesión, el órgano de gobierno ha abordado la planificación de la plantilla de Personal Docente e Investigador (PDI) para el año 2026. En este ámbito, la institución ha puesto sobre la mesa una propuesta, comunicada previamente con la Junta de Andalucía, que contempla la creación de cerca de un centenar de plazas de profesorado.

Concretamente, prevé la dotación de 40 nuevas plazas de Catedrático de Universidad, otras 54 destinadas al Profesorado Titular y una para la figura de Profesor Permanente Laboral.

El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, encargado de presentarla, ha destacado que la dotación de estas nuevas plazas supondrá "un importante esfuerzo presupuestario" dentro del actual escenario de ajuste económico que atraviesa la institución.

No obstante, ha matizado que el procedimiento todavía debe materializarse con la "autorización preceptiva" de la Junta de Andalucía y posterior convocatoria en el BOE, de manera que se garantice "la plena seguridad jurídica" de todo el proceso.

Acreditaciones

Por otra parte, se ha informado sobre la flexibilización de la Resolución de 11 de abril de 2025 sobre el derecho del profesorado Ayudante Doctor a la promoción por acreditación a Titular de Universidad, regulado en el artículo 19 del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

En virtud de esto, el profesorado Ayudante Doctor que firmó su contrato antes del 11 de abril de 2025 podrá pasar a Personal Permanente Laboral (PPL) al cabo de un año de su acreditación a Titular de Universidad, sin necesidad de esperar tres años desde su contratación como Ayudante Doctor.

De esta flexibilización se podrían beneficiar hasta 175 Ayudantes Doctores, lo que supone más de la mitad de los que actualmente tienen contrato.