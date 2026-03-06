José María Lassalle: "Los algoritmos están desregulados y tensionan nuestras sociedades democráticas"

Un momento de la charla de José María Lassalle en Ágora UTAMED.

El exsecretario de Estado de Cultura o Sociedad de la Información con el gobierno de Mariano Rajoy José María Lassalle ha sido el protagonista este viernes del segundo encuentro Ágora UTAMED organizado por esta universidad privada en Málaga.

Tenía por delante un tema peliagudo y de máxima actualidad titulado Democracia e Inteligencia Artificial: el nuevo desafío y ha insistido en la importancia presente y, sobre todo, futura que la IA va a tener en nuestras vidas.

Lassalle considera que en apenas una década se hablará con la IA como se habla ahora con una persona y hay que poner el foco en cómo regular esta tecnología, partiendo de la base defendida por este analista político de que el ser humano sea siempre el que tome la última decisión.

El periodista Manolo Castillo junto a José María Lassalle.

Este experto ha apuntado que esta relación entre las personas y la inteligencia artificial "tensionará nuestras sociedades democráticas" y ha recordado que "los algoritmos están desregulados" pese a que ya controlan buena parte de nuestras vidas. De hecho, son dominados por las empresas privadas que los crean y gestionan.

Lassalle, entrevistado por el periodista Manolo Castillo, ha hecho hincapié en que el uso y la regularización de la IA "debe ser clave en las agendas políticas" y ha pedido que se deje de polarizar con otros asuntos.

Por otra parte, el analista ha analizado cómo la revolución digital está transformando los sistemas políticos, la construcción de la opinión pública y la relación entre ciudadanos e instituciones.

Estos encuentros Ágora UTAMED fueron inaugurados ayer jueves con la mesa redonda “Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro”. La próxima semana habrá otro encuentro con el periodista José Antonio Zarzalejos que presentará su libro ‘La Huella de Sánchez’.