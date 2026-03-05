UTAMED estrena Ágora, su nuevo espacio de pensamiento con un acto sobre liderazgo femenino

Las claves nuevo Generado con IA UTAMED ha inaugurado en Málaga Ágora UTAMED, un nuevo espacio de pensamiento y encuentro, con un acto dedicado al liderazgo femenino. El evento "Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro" reunió a representantes del ámbito empresarial, cultural y social malagueño. Participaron la ilustradora Pedrita Parker, la gestora cultural Alicia Gutiérrez y la cofundadora de GIANTX Gaming, Virginia Calvo, compartiendo sus experiencias y retos. La iniciativa destacó la importancia del talento femenino, el emprendimiento y la presencia de referentes para inspirar a nuevas generaciones en sectores creativos, culturales y tecnológicos.

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha inaugurado este jueves en Málaga Ágora UTAMED, un nuevo espacio de pensamiento y encuentro ubicado en la calle La Bolsa, con un acto centrado en el liderazgo femenino.​

La sesión, bajo el título “Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro”, ha coincidido con la semana previa al Día Internacional de la Mujer, con la participación de representantes del tejido empresarial, cultural y social malagueño.​

El programa ha reunido a la ilustradora y emprendedora Pedrita Parker, la gestora cultural Alicia Gutiérrez, fundadora de Art Projects y Mármol&FA, y Virginia Calvo, cofundadora de GIANTX Gaming, una de las principales organizaciones de esports en España, y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga.​

El encuentro, moderado por la periodista Mónica García, ha permitido a las ponentes compartir sus trayectorias profesionales y personales, así como los retos, aprendizajes y oportunidades a los que se han enfrentado en sectores altamente competitivos.​

La conversación ha girado en torno al talento femenino, el emprendimiento y la necesidad de contar con referentes que inspiren a las nuevas generaciones en ámbitos creativos, culturales, tecnológicos y empresariales.​

Pedrita Parker, alter ego de la ilustradora malagueña Estefi Martínez, dirige desde 2014 su propia marca y estudio creativo, desde donde diseña productos, publica libros e imparte charlas sobre creatividad y emprendimiento.​

Convertida en una de las ilustradoras españolas con mayor presencia en redes y en el sector editorial, ha aprovechado la cita para avanzar su nuevo proyecto, Campamento Parker, un taller de creatividad dirigido a impulsar ideas. ​

Alicia Gutiérrez ha aportado su experiencia en el arte contemporáneo a través de Art Projects, iniciativa orientada a la promoción de artistas y al desarrollo de proyectos culturales, mientras que Mármol&FA amplía ese trabajo hacia otros formatos expositivos.​

Por su parte, Virginia Calvo ha trasladado la visión del sector tecnológico y del entretenimiento digital desde su responsabilidad en GIANTX, organización pionera en el impulso de los esports en el mercado español y referencia en este ámbito.​

​La jornada “Mujeres que abren camino” supone el inicio de una programación que continuará en los próximos meses con nuevos encuentros abiertos a la comunidad, entre ellos charlas con José María Lasalle, José Antonio Zarzalejos o Arun Mansukhani.