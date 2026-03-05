Pedrita Parker, Alicia Gutiérrez y Virginia Calvo han inaugurado Ágora UTAMED.

Pedrita Parker, Alicia Gutiérrez y Virginia Calvo han inaugurado Ágora UTAMED.

UTAMED estrena Ágora, su nuevo espacio de pensamiento con un acto sobre liderazgo femenino

La jornada “Mujeres que abren camino” ha reunido este jueves a tres referentes del ámbito creativo, cultural y tecnológico de Málaga y abre una programación estable de encuentros, debates y actividades en el centro de la ciudad.

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha inaugurado este jueves en Málaga Ágora UTAMED, un nuevo espacio de pensamiento y encuentro ubicado en la calle La Bolsa, con un acto centrado en el liderazgo femenino.

La sesión, bajo el título “Mujeres que abren camino: liderazgo, talento y futuro”, ha coincidido con la semana previa al Día Internacional de la Mujer, con la participación de representantes del tejido empresarial, cultural y social malagueño.

El programa ha reunido a la ilustradora y emprendedora Pedrita Parker, la gestora cultural Alicia Gutiérrez, fundadora de Art Projects y Mármol&FA, y Virginia Calvo, cofundadora de GIANTX Gaming, una de las principales organizaciones de esports en España, y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga.

El encuentro, moderado por la periodista Mónica García, ha permitido a las ponentes compartir sus trayectorias profesionales y personales, así como los retos, aprendizajes y oportunidades a los que se han enfrentado en sectores altamente competitivos.

La conversación ha girado en torno al talento femenino, el emprendimiento y la necesidad de contar con referentes que inspiren a las nuevas generaciones en ámbitos creativos, culturales, tecnológicos y empresariales.

Pedrita Parker, alter ego de la ilustradora malagueña Estefi Martínez, dirige desde 2014 su propia marca y estudio creativo, desde donde diseña productos, publica libros e imparte charlas sobre creatividad y emprendimiento.

Convertida en una de las ilustradoras españolas con mayor presencia en redes y en el sector editorial, ha aprovechado la cita para avanzar su nuevo proyecto, Campamento Parker, un taller de creatividad dirigido a impulsar ideas.

Alicia Gutiérrez ha aportado su experiencia en el arte contemporáneo a través de Art Projects, iniciativa orientada a la promoción de artistas y al desarrollo de proyectos culturales, mientras que Mármol&FA amplía ese trabajo hacia otros formatos expositivos.

Por su parte, Virginia Calvo ha trasladado la visión del sector tecnológico y del entretenimiento digital desde su responsabilidad en GIANTX, organización pionera en el impulso de los esports en el mercado español y referencia en este ámbito.

La jornada “Mujeres que abren camino” supone el inicio de una programación que continuará en los próximos meses con nuevos encuentros abiertos a la comunidad, entre ellos charlas con José María Lasalle, José Antonio Zarzalejos o Arun Mansukhani.