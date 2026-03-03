La Cátedra Chip de la UMA lanza su apuesta formativa en microelectrónica: cursos desde 300 euros

Las claves nuevo Generado con IA La Cátedra Chip de la Universidad de Málaga lanza un catálogo de microcredenciales universitarias en microelectrónica y semiconductores con precios entre 300 y 450 euros. La oferta formativa incluye cursos técnicos en diseño de hardware, sistemas embebidos, IoT, fotónica integrada y dispositivos de estado sólido. También se ofrecen microcredenciales en habilidades transversales como comunicación académica, liderazgo, redacción científica y planificación de carrera, financiadas por Banco Santander. Los cursos están dirigidos a estudiantes, investigadores y profesionales que buscan especializarse o reorientar su carrera en el sector de los chips y semiconductores.

La Cátedra Chip de la Universidad de Málaga se ha convertido en uno de los grandes laboratorios de talento en microelectrónica y semiconductores en España, y ahora aterriza esa apuesta en un catálogo concreto de microcredenciales universitarias con precios ya fijados para 2026.

Las nuevas enseñanzas combinan alta especialización técnica con formación transversal para investigadores, con tasas que oscilan entre los 300 y los 450 euros por curso.

La Cátedra Chip de la UMA nace por el impulso europeo a la microelectrónica y los fondos destinados a reforzar la capacidad de diseño de chips en universidades y empresas. Su objetivo es claro: concentrar investigación, formación avanzada y colaboración con la industria en torno a los semiconductores, desde el diseño digital y analógico hasta la fotónica integrada.

En torno a la Cátedra se organizan varias áreas de trabajo que incluyen a grupos de investigación de la universidad y a empresas tecnológicas implicadas en proyectos reales.

Esa conexión con la industria se traslada ahora a la oferta formativa, pensada tanto para estudiantes de grado y posgrado como para jóvenes investigadores y profesionales que quieran reorientar su carrera hacia el sector del chip.

El núcleo duro de la Cátedra Chip se articula en una batería de microcredenciales técnicas muy específicas, con una tasa general de 450 euros por estudiante, según se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno de la UMA.

Entre ellas destacan las dedicadas al diseño de hardware digital y a la computación de bajo nivel, como la ‘II Microcredencial universitaria Laboratorio de diseño ASIC’ y la ‘II Microcredencial universitaria en arquitectura de computadores con RISC‑V’.

En la frontera entre hardware y software aparecen la ‘I Microcredencial universitaria en desarrollo de software para sistemas embebidos con IA’ y la ‘I Microcredencial universitaria en sistemas IoT y gemelos digitales’.

Estos cursos están pensados para quienes quieren aprender a programar y desplegar sistemas que combinan sensores, conectividad y algoritmos de inteligencia artificial embebidos en dispositivos con recursos limitados.

Una de las ramas más potentes del catálogo es la de fotónica integrada, clave para comunicaciones ópticas, sensores avanzados o futuras aplicaciones cuánticas. Aquí la Cátedra Chip ofrece una serie de microcredenciales de 450 euros que permiten recorrer, casi paso a paso, toda la cadena de diseño y fabricación.

El itinerario arranca con títulos como ‘II Microcredencial universitaria en guíaondas ópticas y plataformas de fabricación de circuitos fotónicos integrados’ y ‘II Microcredencial universitaria en bloques funcionales pasivos para circuitos fotónicos integrados’.

Continúa con ‘II Microcredencial universitaria estructuras dieléctricas periódicas para circuitos fotónicos integrados: metamateriales dieléctricos y reflectores de Bragg’, ‘II Microcredencial universitaria en lentes y propagación de haces gaussianos’ y ‘II Microcredencial universitaria en antenas ópticas integradas’.

A estos se suman la ‘II Microcredencial universitaria en empaquetado y caracterización de chips fotónicos de silicio’, la ‘II Microcredencial universitaria en dispositivos activos para fotónica de microondas’ y la ‘II Microcredencial universitaria en comunicaciones ópticas guiadas y en espacio libre’.

El recorrido se completa con la ‘II Microcredencial universitaria en biosensores fotónicos integrados’ y la ‘II Microcredencial universitaria en fotónica cuántica integrada’, que lleva al estudiante a la frontera de las tecnologías cuánticas aplicadas a la luz. Todas ellas tienen un precio de 450 euros por estudiante.

Dentro de este bloque técnico hay una excepción en el precio: la ‘I Microcredencial universitaria en dispositivos de estado sólido’, también vinculada a la base física de estos desarrollos, fija su tasa pública en 300 euros por estudiante.

En la Cátedra existe otro grupo de microcredenciales, esta vez orientadas a competencias transversales para el personal investigador y financiadas por el Banco Santander. En este caso, todas tienen un precio de 300 euros y se orientan a habilidades que van más allá del laboratorio.

Se trata de la ‘I Microcredencial universitaria en fortalecimiento de la comunicación en contextos académicos y de liderazgo’, centrada en hablar en público, liderar equipos y comunicar resultados o la ‘I Microcredencial universitaria en mejora de la calidad de la redacción académica’, pensada para escribir mejor artículos, tesis y proyectos.

Asimismo, se incluye la ‘I Microcredencial universitaria en horizontes profesionales posdoctorales. Planifica tu carrera tras la tesis’, que ayuda a diseñar salidas laborales dentro y fuera de la universidad.

