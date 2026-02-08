Málaga recupera la actividad lectiva en sus centros escolares este lunes a excepción de Benaoján y Cartajima

Las claves nuevo Generado con IA La actividad lectiva presencial se reanuda este lunes en la mayoría de los centros escolares de Málaga, salvo dos colegios en Benaoján y Cartajima. Los colegios CEIP Nuestra Señora del Rosario y CPR Alto Genal permanecen cerrados por riesgos en la zona y daños causados por el temporal. En Andalucía, 96 centros siguen afectados, con la provincia de Cádiz concentrando la mayoría de cierres (81 colegios). Además, 68 rutas escolares continúan sin servicio, dificultando la recuperación total de la normalidad en la región.

Andalucía comienza a recuperar la normalidad en lo que a clases escolares se refiere. En gran parte de la comunidad, se mantiene para mañana lunes, 9 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en los centros educativos, a excepción de la provincia de Cádiz, que mantiene 81 colegios cerrados.

De los 96 que permanecerán clausurados en total, hay dos en Málaga. Se trata del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Benaoján, y el CPR Alto Genal, en Cartajima, por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que en la jornada de este lunes los colegios de Andalucía volverán a abrir y tener clases presenciales con algunas excepciones.

En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro. En declaraciones a Europa Press, Sanz ha señalado que las localidades más afectadas están situadas en la Sierra de Cádiz y concretamente son Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique, donde no es posible recuperar esa normalidad.

Asimismo, ha indicado que además de esos otros 67 centros educativos en el conjunto de Andalucía que tienen incidencias que impiden la recuperación de esa actividad lectiva, hay 68 rutas escolares sin servicio que también pueden afectar lógicamente a la recuperación de esa deseada normalidad.

Resumen datos de suspensión de las clases presenciales el 9 de febrero:

Málaga: 2 centros educativos (CEIP Nuestra Señora del Rosario y CPR Alto Genal)

Almería: 0

Cádiz: 5 localidades (28 centros) y 53 centros de distintos municipios

Córdoba: 0

Granada: 3 centros educativos

Huelva: 0

Jaén: 3 centros educativos

Sevilla: 7 centros educativos