Ponen la primera piedra de un nuevo instituto de secundaria en Soliva en Málaga capital: estará para finales de 2027

Málaga capital tendrá un nuevo instituto de Educación Secundaria (IES). Estará en Soliva, una zona de crecimiento de la ciudad, y tendrá tres líneas de ESO y cuatro de Bachillerato con una capacidad total de 640 alumnos.

Las consejeras de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y Portavoz del Gobierno, Carolina España, y la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, han puesto este lunes la primera piedra.

Ambas han anunciado que la construcción de este centro educativo supondrá una inversión de 11,1 millones de euros y se espera que pueda estar terminado a finales de 2027.

Será un edificio moderno y, según han detallado, está dotado de bioclimatización, energía renovable con paneles fotovoltaicos y calefacción por aerotermia. Cuenta además con la pre-evaluación para obtener certificado de sostenibilidad Verde de Green Building Council España (GBCe).

Se ubicará en una parcela de 13.225 metros cuadrados de superficie y dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados construidos. Se accederá por la calle María Barrientos y tendrá un edificio principal de tres alturas (baja más dos) y un gimnasio con vestuarios.

En las plantas primera y segunda se situarán 20 aulas polivalentes (diez en cada una); en concreto, habrá 12 aulas para secundaria, con 360 plazas, y ocho para bachillerato, con capacidad para 280 estudiantes. También habrá aulas taller, laboratorios, aulas de apoyo y de desdoble, núcleos de aseos y cinco departamentos por planta.

En la planta baja del edificio principal se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, salas para el AMPA y el alumnado, sala de orientación, aseos y sala de profesorado.

Se localizarán igualmente el almacén general, los vestuarios para el personal no docente y los cuartos de instalaciones, limpieza y basura, además de la biblioteca, la cafetería y un aula de educación especial con aseo adaptado.

En los espacios exteriores habrá porches cubiertos, zona de juegos, dos pistas polideportivas, área ajardinada, huerto y superficie de estacionamiento para vehículos. Fuera del horario escolar se podrá hacer uso de la biblioteca y el despacho del AMPA. También se podrá acceder a las pistas deportivas y al gimnasio, construcción conectada mediante un porche al edificio principal.