Confirmado por la Junta: abre el plazo para solicitar 135 plazas gratuitas en cursos de tecnología 5G en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Junta abre el plazo para solicitar 135 plazas gratuitas en tres cursos de tecnología 5G en Málaga, dirigidos a desempleados y trabajadores. Los cursos incluyen Programación en IA y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada, y Soluciones para IoT, IA y Smart Cities, con 45 plazas cada uno y 150 horas lectivas mixtas. No se requieren conocimientos previos en tecnología, pero sí una titulación mínima de ciclo formativo, bachillerato, certificado de nivel 3 o grado universitario. Las solicitudes pueden hacerse online y, al finalizar, se entrega un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha confirmado este 2026 tres nuevos cursos de formación para desempleados y trabajadores que quieran ampliar sus competencias de manera gratuita. Se desarrollarán durante el primer trimestre del año, con el objetivo de impulsar el talento digital en la provincia de Málaga.

En concreto, se ha abierto el plazo para 135 plazas gratuitas para capacitarse en 'Programación en IA y Big Data', 'Programación en Realidad Virtual y Realidad Aumentada' y 'Programación para soluciones de IoT, IA y Smart Cities'.

Esto son tres modalidades complementarias y compatibles entre sí que buscan "mejorar las competencias y abrir nuevas oportunidades laborales con tecnologías de vanguardia muy demandadas por empresas de todos los sectores", según ha explicado la delegada de Empleo en Málaga, Carmen Sánchez Sierra.

Concretamente, habrá 45 plazas por curso y una duración de ocho semanas con 150 horas lectivas mixtas distribuidas en un 80% online y un 20% de tutorías presenciales, que se desarrollan en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Está dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva un 30% de vacantes para personas ocupadas que quieran actualizarse en competencias digitales para mejorar sus oportunidades laborales.

Al finalizar el curso se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para certificar la formación completada.

Para acceder a estas formaciones no se requieren conocimientos previos en tecnología o informática, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Cómo solicitarlo

Las solicitudes podrán realizarse de manera telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería, en la web formacionen5g.es o enviando un correo a info@formacionen5g.es

Sánchez Sierra ha detallado que este programa, "pionero en España", está impulsado por la Consejería de Empleo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación y tiene como objetivo "dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral relacionados con la digitalización, mejorar las oportunidades laborales de las personas participantes y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas".

Según ha aclarado, en los próximos dos años el programa desarrollará un total de 84 cursos, de los que 18 se celebrarán en la provincia de Málaga, "unos cursos que prevén formar aproximadamente a unos 3.700 alumnos en toda Andalucía" ha dicho.

Esta edición del programa será desarrollada una vez más por la UTE formada por Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, en la que la primera es la encargada de dotar a los centros de formación de tecnología 5G y de los recursos técnicos necesarios.

Por su parte, Integra Conocimiento & Innovación asume la impartición de las especialidades formativas, aportando también un equipo docente especializado y una metodología práctica orientada al desarrollo de proyectos reales y a la mejora efectiva de la empleabilidad del alumnado.