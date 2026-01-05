Así son los presupuestos de la FGUMA en 2026: más de 4,3 millones en educación, deporte y salud

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) afronta 2026 con un Plan de Actuación que moviliza 4.244.163 euros de ingresos previstos, sin recurrir a deuda ni a otras obligaciones financieras en un contexto de ajuste presupuestario en la UMA.

Así se detalla en el documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMA, consultado por este periódico. La previsión se apoya en 1.828.628 euros por ventas y servicios de actividades propias, 635.000 euros de actividades mercantiles, 78.000 euros en subvenciones públicas, 252.535 euros de aportaciones privadas y 1.450.000 euros procedentes de encargos a medio propio.​

Este presupuesto se divide entre los diferentes proyectos de la FGUMA. El Centro de Lenguas Modernas contará con una plantilla de 11 personas asalariadas que suman 13.771 horas de trabajo anuales, para atender a una previsión de 3.337 personas físicas usuarias de sus cursos y servicios de idiomas, además de un número indeterminado de beneficiarios indirectos.

Entre sus objetivos figura incrementar en un 5% el número de alumnos en formación y otro 5% el volumen de certificaciones, apoyándose en una oferta que va de A1 a C2, cursos anuales, cuatrimestrales, intensivos, preparación de Cambridge y pruebas de nivel online gratuitas.​

En el ámbito de Cambridge English, la FGUMA seguirá organizando alrededor de 60 convocatorias de exámenes oficiales repartidas entre la UMA y sedes externas de la provincia.

La actividad de producción de radiofármacos de CIMES, configurada como actividad mercantil, aporta 635.000 euros de importe neto de la cifra de negocio y tiene como objetivo mantener 12.000 dosis comerciales anuales.​

El Centro Internacional de Español (CIE) trabajará con 20 personas asalariadas y 25.074 horas/año para ofrecer cursos intensivos, extensivos, online y programas a medida, con una previsión de 1.871 personas físicas usuarias.

Sus metas pasan por alcanzar un 80% de satisfacción del alumnado según encuestas e incrementar en un 5% el número de estudiantes extranjeros, apoyándose en medidas como descuentos del 25% para residentes internacionales y programas semanales específicos.​

La preparación de la acreditación del Instituto Cervantes exigirá un esfuerzo organizativo relevante, con actualización de planes de enseñanza, elaboración de cuadernos de evaluación y la recepción de una visita de evaluación de día y medio.

Este trabajo se inscribe en una apuesta global de la FGUMA por la internacionalización, que también se refleja en programas de inmersión lingüística en Irlanda y en la compatibilidad de ciertos cursos con Erasmus+ para PDI y PTGAS.​

En el área de formación general y profesional, la FGUMA moviliza 14 personas asalariadas que suman 19.644 horas al año, con 2.656 personas físicas beneficiarias previstas. El objetivo declarado es mantener un 80% de satisfacción del alumnado, aumentar en un 5% el número de estudiantes y captar al menos 10 patrocinadores, en un contexto de gasto consolidado de 4.336.934 euros en todas las actividades, incluyendo 2.911.544 euros en gastos de personal y 1.057.273 euros en otros gastos de actividad.​

La tabla de gastos por actividades refleja, por ejemplo, 1.040.043 euros en formación y 883.781 euros en el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES), así como 135.000 euros en ayudas monetarias canalizadas a través de formación. La fundación no prevé inversiones en inmovilizado ni cancelaciones de deuda para 2026.

Actividades deportivas​

El programa de actividades deportivas de la UMA se apoya en 11 técnicos deportivos con 16.247 horas/año de trabajo, que gestionan un total de 322 horas semanales de actividades, repartidas entre piscina, sala cardiovascular, pádel y clases dirigidas.

Aunque no se fija un número concreto de usuarios físicos para 2026, sí se establece como objetivo contar con dos patrocinadores que contribuyan al sostenimiento del programa​

En paralelo, las distintas unidades de apoyo administrativo (comunicación cultural, PDI, investigación y gestión económica) suman cinco personas asalariadas con 7.633 horas/año entre todas, al servicio de varias unidades de la UMA como únicas personas jurídicas beneficiarias directas. ​

El CIMES asistencial y de investigación contará con 7 personas asalariadas y 8.124 horas de trabajo al año para atender a unos 260 pacientes o usuarios físicos previstos en 2026. Entre sus objetivos cuantificados se incluyen obtener al menos una nueva certificación, realizar un mínimo de 100 pruebas diagnósticas (PET FDG, PET‑SPMA, resonancias) y ejecutar 100 PET FDG adicionales en investigación clínica.​​