La UMA y Oracle sellan un acuerdo pionero: los alumnos tendrán acceso gratuito a la formación de la compañía

La Universidad de Málaga ha firmado un convenio pionero con la empresa tecnológica Oracle: es la primera institución académica española en firmar un acuerdo con esta compañía para que los alumnos tengan acceso gratuito a sus servicios de formación.

De esta forma, la Universidad se adhiere a la iniciativa de Desarrollo de Competencias (SDI, por sus siglas en inglés) de Oracle University, que ofrece determinado contenido de suscripción de formación para uso gratuito por parte del estudiantado, que podrá inscribirse directamente en los servicios SDI para utilizarlos en su formación sin coste alguno.

El convenio, suscrito por el rector, Teodomiro López, y por Diana Fernández, responsable del programa ENSEÑA de Oracle en España, tiene una validez de tres años prorrogables, con un objetivo anual de 100 alumnos el primer año, 200 el segundo y 300 el tercero.

La colaboración entre la UMA y Oracle no es nueva: hace unos meses, la empresa reconoció a la universidad como la institución con mayor participación en el hackathon del programa ‘Enseña’, una cita en la que dos equipos de la Escuela de Ingeniería Informática lograron el primer y tercer premio.

Los galardones se entregaron el pasado martes en la sede de Oracle en Málaga Tech Park, donde el alumnado también asistió a varias charlas motivadoras para continuar con la trayectoria que han iniciado.

Fernández se ha mostrado satisfecha con el nuevo vínculo entre la UMA y Oracle y ha subrayado la importancia de que el estudiantado pueda acercarse a la tecnología “de manera sencilla y directa”.

El rector ha compartido esta visión y ha añadido que el acuerdo refuerza la idea de que la Universidad de Málaga combina la amplitud de una institución generalista con la solidez de una politécnica.

A la firma del convenio también han asistido Javier López, responsable de Innovación Tecnológica en la UMA; Antonio Gómez, enlace entre la universidad y Oracle dentro del programa ENSEÑA; Enrique Soler, subdirector de Calidad e Innovación de la Escuela de Ingeniería Informática; y el director del centro, Manuel Enciso, quien hace unos días ha asumido la presidencia de la CODDII.

Enciso ha destacado que este paso permite abrir la puerta a extender el programa al resto de universidades con titulaciones de Informática —73 en total— y ha recordado que su éxito depende de que el estudiantado incorpore estas herramientas a su formación, especialmente a través de las asignaturas.