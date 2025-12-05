Manuel Enciso, director de la ETSI de Ingeniería Informática de la UMA, nuevo presidente de la Conferencia de Decanos

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Enciso, director de la ETSI de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, ha sido elegido presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática (CODDII). La CODDII agrupa a responsables académicos de Ingeniería Informática en universidades españolas, destacando el papel estratégico de esta formación en el desarrollo tecnológico del país. Enciso sucede a Silvia Terrasa, quien deja la presidencia tras incorporarse al equipo rectoral de la Universitat Politécnica de València como vicerrectora de Transformación Digital. Manuel Enciso es doctor en Informática, catedrático en la Universidad de Málaga y cuenta con una amplia trayectoria en investigación y colaboración internacional en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial.

La Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática (CODDII) tiene nuevo presidente con sello malagueño. Manuel Enciso, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, ha sido elegido máximo representante de esta institución tras la asamblea nacional que tuvo lugar en Cáceres.

La CODDII reúne a los responsables académicos de los estudios de Ingeniería Informática en universidades españolas, con el objetivo de reconocer el papel estratégico de la formación en Ingeniería Informática en el desarrollo tecnológico y socioeconómico del país.

Enciso sustituye en el cargo a Silvia Terrasa, directora de la ETSI Informática de la Universitat Politécnica de València, quien ha ocupado la presidencia durante los últimos años y ha cesado en su cargo al incorporarse al equipo rectoral de la UPV como vicerrectora de Transformación Digital.

La nueva junta directiva de CODDII incorpora también a Mª Carmen Romero Ternero, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, que se suma como vicepresidenta de la organización.

Currículum

Doctor en Informática por la Universidad de Málaga y licenciado en Ciencias Matemáticas (especialidad en Ciencias de la Computación) por la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Enciso es catedrático de Escuela Universitaria en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos desde el año 2000.

Su trayectoria académica y profesional ha estado estrechamente vinculada a la Universidad de Málaga, donde ingresó como becario de investigación en 1990 y donde actualmente dirige la ETSI Informática.

Ha impartido docencia en materias relacionadas con la gestión de datos, el diseño de bases de datos, el análisis y visualización de datos, aplicados a los ámbitos de la informática, el marketing y el turismo.

En el ámbito investigador, Enciso ha centrado su trabajo en la intersección entre la Ingeniería del Software y la Inteligencia Artificial. Cuenta con cuatro sexenios de investigación y uno de transferencia reconocidos por la CNEAI, ha participado en más de 10 proyectos de investigación nacionales (dos de ellos como investigador principal) y ha liderado numerosos convenios de transferencia de tecnología con empresas e instituciones.

Su producción científica se refleja en más de 70 publicaciones, la mayoría de ellas internacionales, y mantiene una activa colaboración con universidades de Canadá, República Checa, Francia y Estados Unidos.