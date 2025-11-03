Málaga suma nuevas formaciones privadas de FP: 180 plazas en tres ciclos de grado superior

La Formación Profesional gana importancia con el paso de los años, en gran parte por sus salidas laborales y su alto grado de empleabilidad, y cada vez más los centros que apuestan por este tipo de estudios. Es el caso de un nuevo proyecto que ha obtenido el visto bueno de la Junta de Andalucía para impartir clase en Málaga.

La Escuela Internacional de Gerencia (EIG) ha recibido oficialmente la autorización para iniciar su actividad como centro docente privado dedicado a la formación profesional de grado superior, según establece la orden publicada por la Junta de Andalucía el 29 de octubre de 2025 en el BOJA.​

Este proyecto lleva años operando como escuela de negocios en Andalucía desde su fundación en 1992. Ahora, se ha otorgado el visto bueno para que la ofrezca, por primera vez en su sede de MálagaTechPark, tres ciclos formativos de grado superior: Administración y Finanzas, Comercio Internacional y Desarrollo de Aplicaciones Web.

Cada especialidad contará con un grupo de hasta 60 alumnos, sumando una capacidad total de 180 plazas y respondiendo al incremento de la demanda de perfiles técnicos y empresariales

El centro está ubicado en la calle Severo Ochoa, 53, en el distrito de Campanillas, Málaga.​ La oferta formativa de la nueva escuela comprende tres ciclos formativos de grado superior: Administración y Finanzas, Comercio Internacional y Desarrollo de Aplicaciones Web.

La autorización se concede en base a la legislación vigente, incluyendo decretos y leyes tanto nacionales como autonómicas, que regulan la educación y el funcionamiento de centros privados en Andalucía.

Formación online

Por otra parte, el centro privado Digitech ofrecerá nuevas formaciones online, según recoge el BOJA tras la aprobación por parte de la Consejería de Educación. Concretamente, se impartirán los ciclos de Sistemas Microinformáticos y Redes (grado medio) y, en grado superior, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web.​

Digitech asignará hasta 80 puestos escolares por cada módulo autorizado, buscando adaptarse a los retos de la digitalización y "garantizar una alta interacción didáctica pese a la modalidad virtual". Los módulos profesionales incluyen materias como sostenibilidad y empleabilidad, idiomas profesionales, seguridad informática, programación, redes y desarrollo web.

En Málaga, la cifra de nuevas plazas públicas de Formación Profesional (FP) de nuevo ingreso para el curso 2025/26 se sitúa en 20.660 . Junto a las titulaciones de años anteriores, se incorporarán doce nuevas autorizaciones: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización, aprobadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Esta oferta "ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad", según informaba el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, que destacaba el incremento de 4.733 plazas en la provincia en siete años, un 30%.