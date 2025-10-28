Luz verde a 21 nuevas plazas de docencia e investigación en la UMA: profesores titulares y catedráticos

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga aprueba 31 nuevas plazas de profesorado funcionario, incluyendo 2 catedráticos y 29 profesores titulares. El rector, Teodomiro López, destaca el compromiso con la estabilidad y promoción profesional de la plantilla docente e investigadora. La aprobación final de estas plazas depende de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. El vicerrector Bartolomé Andreo resalta el esfuerzo de la UMA por dotar 192 plazas de titular y 45 de catedrático en menos de dos años.

La Universidad de Málaga da luz verde a nuevas plazas para cubrir 31 puestos de profesorado funcionario. Así lo ha aprobado un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este martes, "para la consolidación de la plantilla docente e investigadora y en nuestro compromiso con su estabilidad y promoción profesional", ha afirmado el rector, Teodomiro López.

Estas plazas han sido aprobadas por unanimidad. Concretamente, se incluyen dos plazas de catedrático/a con cargo a la Oferta de Empleo Público del año 2023 —cuya vigencia termina el presente año— y 29 plazas de profesor/a titular, con cargo a la de 2025.

López ha apuntado que corresponde a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía dar el visto bueno final a estas convocatorias y ha asegurado que los avances en el diálogo y la negociación ya se están produciendo, "lo que me hace ser razonablemente optimista respecto a que los diferentes procesos puedan avanzar a partir de ahora con mayor rapidez".

Asimismo, ha destacado que para el Equipo de Dirección es una “prioridad absoluta” que las plazas pendientes se resuelvan “cuanto antes y de la manera más eficiente posible”.

El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Bartolomé Andreo, ha subrayado el esfuerzo de la institución, que “en menos de dos años ha dotado 192 plazas de titular y 45 de catedrático, con la autorización de la Junta de Andalucía, manteniendo a su vez la sostenibilidad financiera dentro del Plan de Ajuste institucional”.

Andreo ha destacado que el proceso que ha permitido aprobar hoy estas 31 plazas se ha desarrollado “desde el diálogo y la negociación” con el profesorado, los centros, los departamentos y los representantes sindicales, con el objetivo de gestionar las nuevas plazas “de la forma más equilibrada posible”.

La UMA prevé que los procedimientos pendientes se completen a mayor ritmo en 2026, "siempre a expensas del visto bueno de la Junta de Andalucía".