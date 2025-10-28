Consejo de Gobierno.

Luz verde a 21 nuevas plazas de docencia e investigación en la UMA: profesores titulares y catedráticos

Se prevé que los procedimientos pendientes se completen a mayor ritmo en 2026, "siempre a expensas del visto bueno de la Junta de Andalucía".

La Universidad de Málaga aprueba 31 nuevas plazas de profesorado funcionario, incluyendo 2 catedráticos y 29 profesores titulares.

El rector, Teodomiro López, destaca el compromiso con la estabilidad y promoción profesional de la plantilla docente e investigadora.

La aprobación final de estas plazas depende de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

El vicerrector Bartolomé Andreo resalta el esfuerzo de la UMA por dotar 192 plazas de titular y 45 de catedrático en menos de dos años.

La Universidad de Málaga da luz verde a nuevas plazas para cubrir 31 puestos de profesorado funcionario. Así lo ha aprobado un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este martes, "para la consolidación de la plantilla docente e investigadora y en nuestro compromiso con su estabilidad y promoción profesional", ha afirmado el rector, Teodomiro López.

Estas plazas han sido aprobadas por unanimidad. Concretamente, se incluyen dos plazas de catedrático/a con cargo a la Oferta de Empleo Público del año 2023 —cuya vigencia termina el presente año— y 29 plazas de profesor/a titular, con cargo a la de 2025.

López ha apuntado que corresponde a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía dar el visto bueno final a estas convocatorias y ha asegurado que los avances en el diálogo y la negociación ya se están produciendo, "lo que me hace ser razonablemente optimista respecto a que los diferentes procesos puedan avanzar a partir de ahora con mayor rapidez".

Facultad de Medicina de la UMA.

Asimismo, ha destacado que para el Equipo de Dirección es una “prioridad absoluta” que las plazas pendientes se resuelvan “cuanto antes y de la manera más eficiente posible”.

El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Bartolomé Andreo, ha subrayado el esfuerzo de la institución, que “en menos de dos años ha dotado 192 plazas de titular y 45 de catedrático, con la autorización de la Junta de Andalucía, manteniendo a su vez la sostenibilidad financiera dentro del Plan de Ajuste institucional”.

Andreo ha destacado que el proceso que ha permitido aprobar hoy estas 31 plazas se ha desarrollado “desde el diálogo y la negociación” con el profesorado, los centros, los departamentos y los representantes sindicales, con el objetivo de gestionar las nuevas plazas “de la forma más equilibrada posible”.

La UMA prevé que los procedimientos pendientes se completen a mayor ritmo en 2026, "siempre a expensas del visto bueno de la Junta de Andalucía".