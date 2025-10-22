La UMA, tercera universidad más sostenible de España: reconocida por su compromiso social y medioambiental

La Universidad de Málaga se sitúa este 2025 como una de las universidades más sostenibles de España. La institución ha alcanzado la tercera posición en el Ranking CYD 2025, que integra 16 indicadores y evalúa su labor en igualdad, frente a la discriminación, el acoso, inclusión, acción social y promoción de la salud y medioambiente.

El documento, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), evalúa el rendimiento de las universidades españolas, y ha destacado el compromiso de la UMA con la responsabilidad social y la gestión ambiental.

Por delante de Málaga, las universidades más destacadas son Valencia y Girona. En cuarto lugar se sitúa Almería, seguida de Salamanca, Sevilla, Vigo, Alicante, Granada y Jaén.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, se ha mostrado "orgulloso" por el reconocimiento y ha destacado que la clasificación "es un reflejo del trabajo constante y responsable de toda la comunidad universitaria" y que sirve para reafirmar "el compromiso de la Universidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Según el Ranking CYD, la gran mayoría de universidades españolas (82,19%) dispone de responsables o unidades específicas y aplica criterios ambientales en la contratación de proveedores de materiales o servicios (79,45%).

De promedio anual, las universidades generan 129.931 kilos de materia orgánica y 60.152 kilos de papel y cartón. Todas las universidades públicas y el 93,10% de las privadas tiene programas de reciclaje y el 84,93% cuenta con programas para reducir el uso de papel y plástico.

Las universidades públicas invierten, de promedio, 832.183 euros en su gestión y acciones de sostenibilidad medioambiental, una media superior a la de los centros privados, que se cifra en 592.704 euros.

Más del 90% de los centros cuentan con registros de consumo eléctrico y de agua, el 79,45% registra su huella de carbono y el 87,67% tiene un registro para su gestión de residuos.

Proyecto fotovoltaico

El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, ha puesto el foco en la apuesta energética de la UMA, y ha hecho referencia al concurso público que se ha licitado para desarrollar un gran parque fotovoltaico en la cubierta de cada uno de sus edificios.

Estos estarán interconectados gracias a un anillo eléctrico, "lo que permitirá producir toda la energía que consumimos a partir de fuentes renovables", según Merino.

El vicerrector ha asegurado que este proyecto convierte a la UMA en un campus sostenible y potencia la investigación en energías renovables. "Para nosotros significa mostrar al mundo un modelo europeo integrado en energías limpias y convertir nuestro campus en un laboratorio abierto para toda la comunidad universitaria", ha apuntado.