EIG Education y Stezano Consulting unen fuerzas para llevar la Inteligencia Artificial a toda Andalucía

EIG Education ha formalizado una alianza estratégica con Stezano Consulting para impulsar la formación en Inteligencia Artificial aplicada a la estrategia comercial en toda Andalucía.

El acuerdo permite ampliar el modelo educativo desarrollado por Héctor Stezano en Málaga, que en tres años atrajo a miles de profesionales y llenó en tres ocasiones el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA). La colaboración entre ambas instituciones tendrá su lanzamiento oficial el 29 de octubre.

Carlos Castilla, CEO de EIG, subraya que “con esta alianza llevamos a toda Andalucía un modelo formativo probado, que une conocimiento académico, experiencia empresarial y aplicación práctica de la Inteligencia Artificial. EIG Education y Stezano comparten un mismo propósito: ayudar a las empresas a transformarse desde dentro, con herramientas que generen resultados reales”.

El programa desarrollado por Stezano ha demostrado que la IA puede convertirse en una herramienta tangible para optimizar procesos de venta, agilizar decisiones y multiplicar la productividad empresarial.

Más de 4.000 participantes y 200 compañías han pasado por sus sesiones, que combinan ponencias, demostraciones en vivo y aplicación directa en entornos reales.

Gracias al respaldo institucional y académico de EIG, el modelo comenzará a replicarse en otras provincias, entre ellas Sevilla, Granada, Córdoba y Almería, acercando la innovación a todo el tejido empresarial andaluz.

Héctor Stezano afirma que "ddurante estos años hemos comprobado que no basta con hablar de IA: hay que enseñar a usarla con resultados medibles. Con EIG damos el salto que necesitábamos para llegar a toda Andalucía".

Los nuevos programas ofrecerán entrenamiento presencial, herramientas aplicadas a ventas, automatización de procesos y certificación conjunta EIG–Stezano, garantizando competencias verificables y resultados medibles.

“Esta alianza refuerza el compromiso de EIG Education con el futuro de la empresa andaluza. Formar en IA no es hablar del mañana, es preparar a nuestros profesionales para competir hoy”, añadió Fernando Martín, Director de Marketing de EIG Education.