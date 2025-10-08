La UMA y Renfe se unen en una cátedra para crear "mejores experiencias para empleados y clientes"

La Universidad de Málaga y Renfe se unen en un nuevo espacio de "colaboración académica y empresarial". Ambas entidades han formalizado este miércoles la creación de la Cátedra en Conexiones Humanas y Evolución Organizacional, que busca conseguir "mejores experiencias para empleados y clientes".

Este nuevo proyecto estará destinado a investigar, formar y divulgar sobre cómo la cultura empresarial, las relaciones humanas y la gestión del talento se traducen en valor y productividad.

El convenio entre ambas instituciones establece un marco de cooperación a medio y largo plazo para el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de formación, investigación y transferencia de conocimiento.

La Cátedra, adscrita al Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la UMA, con la dirección técnica de la profesora Ana María Casado Molina, explorará cómo las organizaciones pueden construir un futuro sostenible combinando innovación y diseño de experiencias humanas.

Esta semana se ha desarrollado en Málaga la primera visita institucional de trabajo, en la que han participado el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el director general de Organización y Talento de Renfe, Lucas Calzado Arija, con motivo del inicio formal de las actividades de la Cátedra y la presentación del equipo investigador que la integrará.

La Comisión de Seguimiento de la Cátedra, integrada por representantes de Renfe y la Universidad de Málaga, será el órgano encargado de impulsar, coordinar y evaluar las actividades que se desarrollen en el marco de esta colaboración.

Entre sus principales funciones se encuentra la planificación anual de los programas de investigación, formación y transferencia de conocimiento, así como la supervisión de los resultados y su aplicación práctica tanto en el ámbito académico como empresarial.

Ya se han definido un conjunto de líneas de trabajo prioritarias: el desarrollo de formaciones y microcredenciales; la puesta en marcha del Observatorio sobre Conexiones Humanas y Evolución Organizacional como espacio de análisis y divulgación científica; la promoción de trabajos de investigación y tesis doctorales con mención industrial; y la creación de una identidad visual y digital propia que refuerce la presencia de la Cátedra y facilite la conexión con la comunidad universitaria y empresarial.

Asimismo, la Cátedra contará con un aula propia en la Universidad de Málaga, que servirá como espacio de encuentro, docencia e investigación aplicada, permitiendo desarrollar talleres, sesiones formativas y proyectos colaborativos entre profesionales, docentes y estudiantes.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha destacado durante el encuentro la importancia de las cátedras universitarias como “instrumentos fundamentales” para la transferencia de conocimiento.

Juan Carlos Rubio, vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, ha añadido que se trata de la primera cátedra de Renfe en España.

Asimismo, ha subrayado el liderazgo de la UMA en el ámbito de la transferencia: “Actualmente contamos con 58 cátedras activas. Solo en este curso se han creado 9 y se han renovado 18, una cifra superior a la de muchas universidades de mayor tamaño”.