CESUR supera los 25.000 alumnos matriculados en Formación Profesional y refuerza su liderazgo en España

El centro privado, con más de dos décadas de trayectoria en la enseñanza oficial de Formación Profesional, ha incrementado sus matrículas un 35% respecto al año anterior.

La Formación Profesional continúa consolidándose como una de las vías educativas con mayor proyección en España. En la última década, el número de matriculados en ciclos formativos no ha dejado de crecer y en el curso 2025/2026 ya roza los 1,2 millones de estudiantes, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

Este aumento constante responde a una transformación estructural: cada vez más jóvenes y profesionales optan por la FP como acceso directo a un empleo estable y cualificado, en línea con las previsiones del informe de CaixaBank Dualiza, que anticipa que gran parte de las oportunidades laborales de la próxima década estarán vinculadas a titulaciones de este nivel.

En este contexto de crecimiento general, CESUR se consolida como líder de la FP en España con más de 25.000 alumnos matriculados en este curso académico. El centro privado, con más de 25 años de trayectoria en la enseñanza oficial de Formación Profesional, ha incrementado sus matrículas un 35% respecto al año anterior.

La distribución de estudiantes refleja también el pulso de la sociedad. La familia de Sanidad concentra a la mitad del alumnado de CESUR, seguida de Informática y Administración, lo que pone de manifiesto la relación directa entre su oferta académica y los sectores con mayor demanda de profesionales cualificados.

A ello se suma el auge de la formación online, que ya es hoy en día la opción escogida por la mayoría de los alumnos de CESUR. Este crecimiento en la modalidad digital responde a un cambio social: los estudiantes priorizan cada vez más la flexibilidad y la compatibilidad sin renunciar a un título oficial de calidad y con inserción laboral.

El liderazgo de CESUR en el sector de la Formación Profesional no se mide solo en estas cifras. El Ranking Nacional de Formación Profesional de la consultora Strategik, publicado este 2025, ha vuelto a situar al centro privado en el primer puesto por quinto año consecutivo. Con una puntuación global de 93,4 sobre 100, CESUR destaca en ámbitos clave como la empleabilidad, con un 81 % de inserción laboral, la innovación pedagógica, la satisfacción del alumnado y la colaboración con empresas.

El informe también reconoce su alta tasa de aprobados (94 %), su ratio profesor-alumno inferior a la media y el impulso a la FP Dual, un modelo que CESUR desarrolla desde hace más de una década y que actualmente cuenta con más de 6.000 empresas nacionales y 150 internacionales como socios formativos.

La expansión de su red, que ya supera las 30 sedes en toda España, junto con el fuerte desarrollo del campus online, consolidan a CESUR como el centro líder de la FP en España por quinto año consecutivo. Aunque todavía está el plazo abierto para la matriculación en este curso, desde CESUR ya están trabajando en la apertura de nuevas sedes para el curso 2026-2027, como Alicante o Córdoba. Esta última plaza se trata de un doble proyecto al aunar tanto centro de FP como residencia de estudiantes, replicando así el modelo inaugurado con su centro de Málaga Teatinos.

Con más de 25.000 alumnos matriculados, un modelo pedagógico avalado por consultoras independientes y una apuesta por la empleabilidad de sus estudiantes, CESUR encabeza la transformación de la Formación Profesional en España. Un cambio que ya no es coyuntural, sino estructural, y que sitúa a la FP en el centro del debate sobre el futuro educativo y laboral del país.

