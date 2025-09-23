El rector de la UMA reclama mayor financiación: "Recibimos 678 euros menos por alumno que la media andaluza"

Este martes, la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ha acogido el tradicional acto de inauguración del curso académico 2025/2026, presidido por el rector, Teodomiro López. Su discurso ha estado marcado por la financiación, reclamando "condiciones de equidad" para eliminar "desigualdades" entre universidades y garantizar "una educación pública de calidad".

López ha calificado de "injusto e insostenible" el desequilibrio que sitúa a la UMA en la penúltima posición andaluza en financiación por estudiante. Según ha añadido, la universidad recibe 4.572 euros menos por alumno que la mejor financiada del país y 678 euros menos que la media andaluza.

Asimismo, ha dado la bienvenida a los cerca de 8.000 nuevos estudiantes de grado y más de 1.500 de posgrado que se incorporan este curso, así como al nuevo personal docente y de administración y servicios.

Durante su intervención, el rector ha reafirmado el compromiso de la institución con "la defensa de la paz, la justicia y la dignidad humana", y ha condenado "la violencia" contra la población civil en conflictos como la guerra en Gaza y la invasión rusa de Ucrania.

López ha hecho referencia a la falta de alojamiento como uno de los problemas más graves para la comunidad universitaria y ha anunciado avances en la construcción de la segunda residencia pública de la UMA, que tendrá cerca de 1.000 plazas.

En relación con el sistema universitario, ha defendido la necesidad de una planificación rigurosa de titulaciones, subrayando el valor “insustituible” de la universidad pública como garante de igualdad de oportunidades, cohesión social y progreso colectivo.

El rector ha destacado también los avances de la UMA en innovación, internacionalización y colaboración con el tejido productivo. Mencionó hitos como la publicación del Catálogo de Capacidades en Inteligencia Artificial, la apertura de Aulas de Docencia Avanzada, la creación de la Oficina innTech UMA en Málaga TechPark, alianzas estratégicas en ciberseguridad, microelectrónica y salud digital, así como la instalación en el Rectorado de la sede occidental de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

El acto también ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, que ha asegurado en su discurso una partida “histórica” de 244 millones de euros a la UMA, lo que implica un incremento porcentual del 4,1% y un alza de casi diez millones con respecto al año pasado, en el que la asignación fue de 234,5 millones.

Asimismo, ha anunciado la asignación de 3,8 millones de euros “para permitir las promociones de personal que necesita la UMA”, gestionados mediante la activación de una cláusula de nivelación.

Entre los asistentes también se encontraban destacados representantes del ámbito académico, como el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, y la exrectora de la UMA, Adelaida de la Calle, así como otras personalidades de la vida institucional, entre ellas, la presidenta del Consejo Social, Blanca Hermana, y los doctores Honoris Causa de la UMA, Felipe Romera y Bernardo Quintero.

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, José Manuel Ruiz-Rico, ha sido el encargado de inaugurar el curso académico con una lección magistral dedicada a la libertad y la igualdad como pilares del Derecho privado.

En su intervención ha subrayado que la libertad no puede imponerse sobre los derechos fundamentales y ha defendido que la igualdad real requiere garantizar protección tanto a colectivos como a individuos en situaciones de vulnerabilidad.

Protesta

Mientras se desarrollaba el acto de apertura del curso universitario, a las puertas de la Facultad de Derecho ha tenido lugar una manifestación de la coordinadora UMA (Universidad de Málaga) x la Pública, reivindicando "una financiación digna de la universidad pública".

En este contexto, el rector también se ha referido a la protesta en su discurso, expresando su respeto hacia quienes participaron en ella. "Compartimos su preocupación y muchas de sus reivindicaciones, con la convicción de que la Universidad debe contar con una financiación justa que le permita desplegar plenamente su potencial académico, investigador y social", ha afirmado.