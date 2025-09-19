La Universidad Europea ultima la apertura de su nueva sede en Málaga: oferta 19 títulos

La Universidad Europea de Andalucía ultima la apertura de su sede en Málaga, situada en el barrio de Teatinos.

La empresa ha indicado este viernes en un comunicado que empezará las clases en octubre y ofertará 19 titulaciones, de las cuales una decena serán grados y las otras nueve posgrados.

Desde esta institución insisten en que todas estas titulaciones "están verificadas en sentido positivo por el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades" ante las críticas vertidas desde las universidades públicas a la irrupción de centros privados.

"Con una tasa de empleabilidad que supera el 92% y con programas diseñados para desarrollar habilidades estratégicas, la Universidad Europea formará a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo empresarial moderno y liderar la transformación digital", afirman desde la institución académica.

Una de sus fortalezas es la relación directa con las empresas para hacer prácticas. Afirman que tienen más de 30.000 convenios suscritos "que permiten que los estudiantes vivan experiencias reales en entornos profesionales, aplicando lo aprendido en el aula y desarrollando competencias clave para su futuro".

En el caso concreto de Málaga ya tienen acuerdos con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao), la Fundación Autismo Sur, Anytime Fitness Iberia, Agesport, la Real Federación Andaluza de Golf, el Museo Carmen Thyssen Málaga o la Confederación de Empresarios de Málaga, entre otros, para las titulaciones en las áreas de Salud, Sociales, Deporte e Ingeniería.

El campus tiene 27.000 metros cuadrados y, afirman, "es un espacio tecnológico de última generación, con instalaciones sostenibles y a la vanguardia de la innovación".