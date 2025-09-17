Las nuevas titulaciones de Formación Profesional este curso 2025/2026 en Málaga: "Con alta empleabilidad"

La Formación Profesional (FP) toma cada vez más fuerza en Málaga y sigue sumando alumnos curso tras curso. Este año académico 2025/26 comienza con un total de 20.660 plazas públicas de nuevo ingreso en la provincia. Junto a las titulaciones de años anteriores, la Junta de Andalucía ha incorporado 12 nuevos estudios adaptados a las demandas del mercado laboral.

En total, se incluyen dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización, aprobadas por la Consejería de Educación.

Las doce nuevas titulaciones se repartirán por la provincia de Málaga, en diferentes centros educativos. Cuatro de ellas se impartirán por primera vez en toda Andalucía.

Esta oferta "ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad", según ha informado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, que ha destacado el incremento de 4.733 plazas en la provincia en siete años, un 30%.

Nuevas FP en Málaga

Estas son las doce nuevas titulaciones que se estrenan en Málaga este curso 2025/2026:

-Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos en el IES La Rosaleda (Málaga) y en el IES Playamar (Torremolinos).

-Grado Medio en Soldadura y Calderería también en el IES La Rosaleda.

-Curso de Especialización de Grado Superior de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota-Drones en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga).

-Grados Básicos de Agro-jardinería y composiciones florales, en el IES El Almíjar (Cómpeta), e Informática de oficina en el IES Belén (Málaga).

-Grados Superiores de Comercio internacional en el IES Pedro Espinosa (Antequera) y de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en el IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande).

Cursos de especialización

Entre todas ellas, destacan cuatro que se impartirán por primera vez en Andalucía:

-Curso de Especialización de Grado Superior de Comercio Electrónico en IES Miguel Romero Esteo de Málaga.

-Curso de Especialización de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el CPIFP Alan Turing de Málaga.

-Curso de Especialización de Grado Superior de Robótica Colaborativa en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga).

-Curso de Especialización de Grado Superior de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el IES Playamar (Torremolinos).

Refuerzo

En su conjunto, en la provincia de Málaga son un total de 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

Este curso 2025/2026, se reforzará la plantilla de profesorado en 634 personas, de los que 323 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 9.430 profesores. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP, según los datos aportados por la Junta.