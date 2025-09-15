Arranca un nuevo curso de Secundaria, Bachillerato y FP: 162.400 alumnos malagueños vuelven a las aulas

Este lunes, 15 de septiembre, comienza un nuevo curso para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. En Málaga, serán 162.443 alumnos los que regresen a las aulas en 314 centros docentes de la provincia.

Así lo han informado desde la Junta en un comunicado, en el que señalan que del total del alumnado, más de 123.600 lo hará en la pública en 253 centros y más de 21.600 en la concertada, que cuenta con seis centros educativos.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado (unos 700 alumnos menos con respecto al curso anterior) por la bajada de la natalidad.

En cambio, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en el sistema, según han indicado.

El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 21.597 alumnos en 52 centros. 140.527 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 466 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 16.900 escolares.

En su conjunto, en la provincia de Málaga son un total de 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

Este curso 2025/2026, se reforzará la plantilla de profesorado en 634 personas, de los que 323 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 9.430 profesores. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP, según los datos aportados por la Junta.

Plazas de FP

El Gobierno andaluz ha ofertado en Málaga 20.660 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional, lo que supone una creación de 4.733 nuevas plazas en siete años, un incremento del 30%.

Esta oferta ha apostado por la implantación de ciclos formativos vinculados a sectores muy demandados y con alta empleabilidad. "El objetivo, afianzar la oferta formativa existente e intensificar la implicación del tejido empresarial en el desarrollo de los ciclos formativos", han apuntado.

Para ello, la Consejería ha aprobado doce nuevas autorizaciones: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización.

La Junta ha firmado para este curso más de 12.600 convenios con 5.600 empresas de toda la provincia, incluyendo grandes grupos y, de manera destacada, pequeñas y medianas empresas (PYMES).

En lo que se refiere a infraestructuras, para el curso 2025/26 se están ejecutando un total de 57 obras en centros educativos, con un presupuesto de 46,5 millones de euros.