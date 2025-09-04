Microcredenciales, los cursos de la UMA para reciclarse en el ámbito laboral: "Breves, flexibles y muy especializados"

Cursos "breves, flexibles y muy especializados". Son las microcredenciales, una modalidad formativa que cada vez toma más peso en Europa. Este tipo de titulaciones ya se oferta en la Universidad de Málaga (UMA) con más de una veintena de formaciones.

Estas experiencias de aprendizaje, con una duración inferior a 15 créditos ECTS, pueden requerir o no titulación universitaria previa y están diseñadas para acreditar conocimientos, capacidades y competencias en distintos ámbitos.

Su principal objetivo es responder con rapidez a las necesidades formativas de la sociedad y el mercado laboral, enfocadas en la recualificación profesional de los trabajadores en activo.

Los programas comenzaron a impartirse el pasado mes de mayo en la UMA y engloban todo tipo de áreas: cultura y educación inclusiva en museos o introducción a la programación en Python para inteligencia artificial fueron algunos de las primeras formaciones.

Ahora, este nuevo curso académico ofrece más de 20 microcredenciales, especialmente en el ámbito de las ingenierías y la arquitectura.

Pueden cursarse en modalidad presencial, virtual o mixta, y aunque cada una tiene un propósito educativo independiente, pueden acumularse y combinarse en itinerarios formativos más amplios que conduzcan a titulaciones de mayor alcance.

Tienen una duración aproximada de entre 10 y 149 horas y se distinguen por su enfoque práctico, siendo impartidas tanto por el profesorado de la UMA como por expertos de las empresas colaboradoras, según detallan desde la universidad.

Microelectrónica

El ámbito de la microelectrónica estará muy presente en estas formaciones. De la mano de la Cátedra PERTE Chip y la Fundación INNOVA IRV, la UMA ha diseñado itinerarios de microcredenciales en ámbitos como el diseño de circuitos integrados ASIC, sistemas IoT o arquitectura RISC-V.

En este caso, los módulos prácticos cuentan con matrícula subvencionada y se integran dentro de programas más amplios que pueden desembocar en títulos de experto o máster.

Entre las matrículas aún disponibles, se incluyen microcredenciales como Teledetección y drones para la industria y conservación del medio ambiente o Espacios de datos: infraestructura técnica para el intercambio de información.

También hay cursos sobre inteligencia artificial aplicada al diseño y la construcción, como Visualización mediante IA en el diseño arquitectónico y Digitalización e inteligencia artificial enfocada a la construcción industrializada.

La Junta de Andalucía ha destinado 8,8 millones de euros a las universidades públicas para impulsar microcredenciales, de los cuales 1,34 millones corresponden a la Universidad de Málaga.