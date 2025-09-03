La Universidad de Málaga fija el calendario del curso 2025-2026: todos los descansos, exámenes y entregas

Una imagen del campus de la Universidad de Málaga.

Cuenta atrás para un nuevo curso en la Universidad de Málaga. El calendario académico para el próximo curso 2025/2026 establece todas las fechas clave para los estudios de Grado, Máster y Doctorado, a partir del inicio de las clases el próximo 9 de septiembre.

No todas las titulaciones comenzarán su periodo lectivo este día: es el caso de Marketing y Gestión o Psicología y Logopedia (15 de septiembre). o las de Ciencias de la Comunicación (22 de septiembre).

El acto oficial de la apertura del curso universitario, presidido por el rector, está programado para el martes 23 de septiembre en el edificio del Paraninfo (campus El Ejido).

También serán considerados no lectivos todos los domingos y días festivos oficiales, conforme al calendario laboral.

Además, se han determinado como períodos no lectivos del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, y el 28 de enero de 2026, en conmemoración de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

No habrá clase del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, correspondientes al receso de Semana Santa; y finalmente, del 20 al 31 de julio de 2026.

Estas son las fechas de incorporación de estudiantes a las aulas.

- Centro de Enfermería ‘Virgen de la Paz’ (Ronda): 9 de septiembre.

- ETSI de Telecomunicación: 9 de septiembre.

- ETSI de Informática: 9 de septiembre.

- ETS de Arquitectura: 9 de septiembre.

- Escuela de Ingenierías Industriales: Alumnado de nuevo ingreso: 9 de septiembre. Inicio de clases: 10 de septiembre.

- Facultad de Derecho: 9 de septiembre.



- Facultad de Ciencias: Sesiones por videoconferencia para alumnos de nuevo ingreso: 4 de septiembre. Inicio de clases: 9 de septiembre.

- Facultad Ciencias de la Educación: 9 de septiembre.

- Facultad de Ciencias de la Salud: 9 de septiembre.

- Facultad de Turismo: Bienvenida y curso cero: 2, 3 y 4 de septiembre. Inicio de clases: 9 de septiembre .

- Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo: Estudiantes de nuevo ingreso: 4 de septiembre. Inicio de clases: 9 de septiembre.

- Facultad de Filosofía y Letras: Bienvenida: 3 de septiembre. Inicio de clases: 9 de septiembre.

- Facultad de Bellas Artes: 9 de septiembre.

- Facultad de Psicología y Logopedia: 15 de septiembre.

- Facultad de Medicina: Jornada de bienvenida: 4 y 5 de septiembre. Inicio de clases: 9 de septiembre. Alumnos de sexto curso: 1 de octubre.

- Centro de Magisterio ‘María Inmaculada’ (Antequera): Alumnos de nuevo ingreso: 9 de septiembre. Resto de cursos: 10 de septiembre.

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 11 de septiembre.

- Facultad de Marketing y Gestión: 15 de septiembre.

- Facultad de Ciencias de la Comunicación: 22 de septiembre.

Trabajos finales

En lo que respecta a las convocatorias de evaluación para el curso académico 2025/2026, las asignaturas de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster tendrán dos convocatorias ordinarias.

La primera deberá realizarse a partir del 3 de noviembre de 2025 y antes del 20 de julio de 2026. La segunda convocatoria tendrá que celebrarse antes del 30 de septiembre de 2026.

Para el resto de asignaturas, la primera convocatoria ordinaria deberá programarse una vez finalizado el periodo docente correspondiente, conforme a lo establecido en la planificación académica de cada titulación.

Las convocatorias extraordinarias, por su parte, podrán llevarse a cabo a partir del 15 de septiembre de 2025.

La lectura y defensa de las tesis doctorales podrá realizarse durante todo el periodo lectivo a excepción de festivos y vacaciones.