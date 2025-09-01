Vuelta al cole en Málaga: todas las fechas clave del curso escolar 2025/2026 en la provincia

Comienza septiembre, el mes de la vuelta al cole: tras el verano, llega el momento de preparar el nuevo curso escolar. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ya ha hecho público el calendario 2025/2026, donde se detallan todas las fechas importantes del curso en Málaga.

En este documento se establece el inicio, el desarrollo y la finalización del periodo académico en las diferentes etapas educativas, además de los días festivos y no lectivos a nivel autonómico y provincial.

Las enseñanzas deportivas comenzarán el 1 de septiembre de 2025, mientras que el primer ciclo de Educación Infantil dará inicio el 3 de septiembre.

El segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial arrancará el 10 de septiembre, seguido por la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente de Adultos el 15.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas Artísticas Superiores iniciarán el 22 de septiembre.

El fin del curso también será diferenciado: el alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial terminará el 23 de junio de 2026.

Por su parte, los estudiantes de ESO, Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, idiomas y educación de adultos concluirán el 22 de junio. El curso escolar en las enseñanzas deportivas podrá desarrollarse desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026.

Vacaciones

En cuanto a los períodos vacacionales, las vacaciones de Navidad se extenderán del 21 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. La Semana Santa, por su parte, abarcará del 27 de marzo al 6 de abril de 2026.

También se incluyen varias festividades: el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 y 8 de diciembre (Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, respectivamente), el 28 de febrero (Día de Andalucía) y el 1 de mayo (Día del Trabajo). A estos se suman días no lectivos provinciales y locales.

El calendario especifica el número total de días lectivos. Para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial se han fijado 182 días lectivos. Para ESO, Bachillerato y FP, el total es de 179 días. Estos cómputos ya incluyen cuatro días no lectivos: dos por fiestas locales y dos de libre disposición, que serán definidos por los Consejos Escolares Municipales.