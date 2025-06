La carrera que planea estudiar la mejor alumna de la PAU 2025 en Málaga: altísima nota de corte y con trabajo asegurado

El 92,56% de los estudiantes malagueños que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia han aprobado la Selectividad. Andrea Moreno es la estudiante que ha conseguido la nota más alta en Málaga: 13,970 sobre 14, una calificación que le permitirá escoger la carrera y la universidad que quiera.

Su nota media del expediente de Bachillerato ha sido de 10, y posteriormente, en la Prueba de Acceso a la Universidad, ha obtenido una calificación de 9,975. En cuanto a las asignaturas específicas, ha conseguido un 10, por lo que su nota media ha sido finalmente de 13,970 sobre un máximo de 14.

Ahora llega el momento de elegir titulación, aunque Andrea no lo tiene claro, según ha asegurado a este periódico. "Todavía no estoy segura. Quiero quedarme en Andalucía, si no voy a Málaga tampoco descarto cambiar de aires y elegir universidad en Sevilla o Granada", cuenta.

Su principal preferencia es una de las carreras más prometedoras: el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Málaga.

Precisamente, este doble grado es el que ostenta la nota de corte más alta de la UMA, con un 13,49. Se trata de una doble titulación con plazas muy reducidas, 15 en total, y con una empleabilidad muy alta. Ha subido unas décimas respecto a 2023, cuando finalizó en un 13,455.

El salario medio de un profesional con Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas varía según el perfil: un profesional recién graduado puede esperar un salario inicial de entre 25.000 y 35.000 euros al año.

Con experiencia, los salarios pueden ascender a entre 35.000 y 50.000 euros, y en puestos senior, con más de 10 años de trayectoria, superan los 60.000 euros anuales.

El de Andrea es un expediente intachable para el que asegura que hay que dedicar "horas de estudio" pero siempre manteniendo momentos de desconexión con amigos.

"De Matemáticas y Física salí con buenas sensaciones, porque son las asignaturas que más me gustan y las que se me dan mejor, pero de Historia de la Filosofía y Lengua y Literatura no salí tan convencida", recuerda la joven, que cumple la mayoría de edad en octubre.

El porcentaje de aprobados en la PAU ha bajado ligeramente este año, ya que el pasado superó las pruebas el 97,63% de los presentados, lo que supone un 5 por ciento más.