Este es el colegio más innovador de Málaga y uno de los mejores de España: "Potencia la transformación digital"

Por noveno año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha seleccionado los 100 mejores colegios concertados y privados de España, todos caracterizados por la calidad de sus métodos educativos, su nivel de idiomas y sus docentes.

Como es tradición, la lista distingue entre los 50 más sobresalientes, los 30 más innovadores y los 20 internacionales más destacados, entre los que se encuentran centros de Málaga.

Para la elaboración de este ranking se han tenido en cuenta las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional, los modelos de gestión, las calificaciones del alumnado en las pruebas de evaluación externas o las metodologías e instrumentos empleados, con el objetivo de "premiar a los centros que apuestan por la calidad, el progreso y los resultados".

La confección del listado se ha llevado a cabo con la colaboración de expertos educativos que han examinado la documentación obtenida por el periódico, que se suma a la información recabada en ediciones pasadas y a la propia participación de los colegios como fuente primaria.

El centro más innovador de Málaga, en el puesto 10 a nivel nacional, es el colegio Cerrado de Calderón. Ubicado en la capital, fue inaugurado en 1971 y cuenta con 1.500 alumnos actualmente.

Su apuesta por la innovación reside en potenciar el uso de las TIC a todos los niveles, para llevar a cabo un "proceso estructural de transformación digital completa" y gestión integral del centro.

Ello incluye la realización de un Test de Competencia Digital Docente (Test CCD) a todo el profesorado y la elaboración de un Plan de Actuación Digital. Además, se ha mejorado la infraestructura TIC del colegio, posibilitando el acceso de cualquier alumno/a a dispositivos móviles con conexión a internet, bien a través de carros dotados con portátiles en Ed. Primaria, ordenadores personales (modelo one to one) o a través de las dos aulas de informática con las que cuenta el centro.

Conscientes del necesario equilibrio entre la vida personal y laboral, en septiembre de 2023 implantaron un horario de atención telemática docente, que garantiza la correcta atención a las familias a través de las diversas herramientas TIC y, a su vez, el necesario descanso del personal.

Centro bilingüe

Es un centro laico, mixto y bilingüe, que ofrece formación desde Educación Infantil, a Bachillerato. Cuenta con un pabellón polideportivo cubierto, cuyo uso es polivalente, permitiendo incluso transformarlo en un auditorio con capacidad para más de 1.000 personas, ya que incluye un escenario.

Hace dos años se inauguró un tercer edificio destinado a centro acuático, con dos piscinas cubiertas y climatizadas, una semiolímpica y otra de aprendizaje para el alumnado más pequeño, con múltiples salas para actividades dirigidas y vestuarios.

Además de su claustro docente para la actividad normal del colegio , este centro cuenta con 13 profesores más dedicados en exclusiva a la preparación del alumnado para los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, de la que son Centro Autorizado, permitiendo la preparación y celebración en el propio colegio de las pruebas oficiales que conducen a la obtención de los prestigiosos certificados de dicha universidad.