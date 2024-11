Así será la espectacular sede de Utamed en Málaga: se abrirá en mayo y estará en el parque tecnológico

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) será la primera universidad online de Andalucía, es malagueña y tendrá una espectacular sede de 7.000 metros cuadrados en el Málaga Tech Park. Según han indicado fuentes de esta universidad privada a EL ESPAÑOL de Málaga, se espera que el edificio pueda estar operativo en mayo de 2025.

"Se hará una inversión multimillonaria que transforma el edificio en un campus ecológico sostenible integrado", han añadido desde Utamed, que han precisado que la sede estará ubicada en la calle Marie Curie número 2.

El estudio de arquitectura Flow81 ha adelantado varias de las infografías de cómo será este centro. "Presenta un diseño de campus revolucionario inspirado en nuestro concepto arquitectónico único interior/exterior, donde los espacios abiertos fomentan nuevas formas de interacción y los límites entre las áreas interiores y exteriores se difuminan perfectamente", han destacado.

Esta institución privada impartirá sus clases de manera online y busca ser "la universidad de las empresas", según explicó su presidente, Paco Ávila, en el III Foro de Educación, Innovación y Tecnología organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Málaga el pasado mes de mayo.

Utamed empezará a impartir clases en septiembre de 2025 y contarán con 21 títulos, así como másteres y doctorados. La investigación será otro de sus principales campos de actuación. De hecho, ha reunido recientemente a editores de prestigiosas revistas científicas internacionales como Nawazish Mirza (editor de Review of Accounting and Finance y Journal of Risk Finance), Stefano Bresciani (British Food Journal), Marcin Staniewski (Contemporary Economics), Virginia Simón (International Entrepreneurship and Management Journal), y Juan Piñeiro (Journal of Innovation and Knowledge).