UTAMED reúne a editores de prestigiosas revistas científicas internacionales en Málaga

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera universidad online de Andalucía con sede en Málaga, celebró un encuentro de gran relevancia académica al reunir a editores de prestigiosas revistas científicas internacionales.

Estas publicaciones, incluidas en el renombrado ranking Journal Citation Reports de Clarivate, se sitúan en los cuartiles 1 y 2, representando la excelencia en diversas áreas del conocimiento.

El evento contó con la participación de figuras destacadas como Nawazish Mirza (editor de Review of Accounting and Finance y Journal of Risk Finance), Stefano Bresciani (British Food Journal), Marcin Staniewski (Contemporary Economics), Virginia Simón (International Entrepreneurship and Management Journal), y Juan Piñeiro (Journal of Innovation and Knowledge).

Los participantes en la jornada.

La jornada marcó un hito en los esfuerzos de UTAMED por consolidar su política de apoyo a la investigación. Según David Sanz, Vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de UTAMED, el objetivo de encuentros como este es contribuir tanto al crecimiento de la universidad como al desarrollo de la sociedad malagueña y andaluza.

“Queremos que nuestros académicos crezcan a la vez que lo hace la propia UTAMED”, afirmó Sanz, destacando también el éxito de la convocatoria actual de captación de profesorado para las enseñanzas online de la institución.

Entre las principales conclusiones del encuentro, se subrayó la importancia de establecer unidades de apoyo a la investigación que reduzcan las cargas administrativas de los investigadores, faciliten la captación de proyectos internacionales y ofrezcan formación avanzada en técnicas cuantitativas de investigación.

Asimismo, se destacó el valor del traspaso intergeneracional de conocimiento y la necesidad de garantizar tiempo suficiente en la jornada laboral de los docentes para dedicarse a labores de investigación.