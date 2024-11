Los diez consejos del campeón del mundo de oratoria para triunfar en una entrevista de trabajo o debate

El malagueño Alberto García Chaparro ha llegado a lo más alto en el mundo de la oratoria y el debate universitario. Su pasión por la comunicación comenzó en el colegio, y desde entonces, ha pasado de ser un hobby "a una verdadera ocupación profesional".

Este mes de octubre ha logrado su mayor hito: el joven de 22 años consiguió alzarse con el título de campeón en el Mundial de Oratoria, celebrado en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires.

"Ha sido el sueño de mi vida. Después de siete años en el mundo de la oratoria, este es el último paso de una trayectoria que me ha cambiado para siempre", asegura el joven, que vivió "días muy intensos" en Argentina junto a los finalistas.

¿Cuáles son las claves para triunfar en una conversación o entrevista de trabajo? García Chaparro, que estudia Derecho y Relaciones Internacionales en Madrid, ofrece diez consejos para aplicar en cualquier situación.

1. Conoce a quien te está escuchando

"Para saber qué es lo que yo tengo que decir para convencer a una persona, uno tiene que saber qué quiere escuchar la persona que le está escuchando, puede parecer una tontería pero no lo es", asegura.

2. Conoce el lugar en el que estás

Hay que saber cuál es la historia del lugar. "Por ejemplo, estoy en la Universidad de Belgrano. Tengo que conocer quién fundó la Universidad de Belgrano. ¿Qué sucedió en la Universidad de Belgrano? Es importante entender el sitio en el que estoy para poder hacer mi discurso más efectivo", explica García Chaparro.

3. Piensa en qué mensaje específico quieres transmitir

"Los discursos no deben ser una ráfaga de disparos, sino que debe ser una bala bien definida. ¿Cuál es la idea específica que usted quiere transmitir? Si yo tengo un discurso en el que quiero transmitir que lo importante es el camino, lo importante es el camino. Esto es aplicable a todo. El mensaje tiene que ser que yo soy el mejor candidato para que me contraten".

4. Prepara un buen inicio y un buen final

Los dos momentos en los que más nos están atendiendo es al principio y al final. Esos son los dos momentos en los que la gente nos va a entender, nos va a escuchar más. "Uno tiene que saber cómo va a empezar a dirigir la entrevista hacia lo que le interesa y cómo van a ser sus primeras respuestas y también cómo quiere acabar, qué impresión quiere dar al final para poder convencer a la otra persona", detalla.

5. Estructura tus razones

El mensaje a transmitir debe estar apoyado en argumentos, en razones, en ideas. "Esas ideas no tienen que ser muchas, tienen que ser las suficientes para transmitir ese mensaje, pero que el receptor lo entienda bien. Tiene que estar estructurado, tienen que ser razones bien sostenidas en lo que uno cree y piensa. Y si esas razones pueden estar sostenidas en evidencias y en datos, pues siempre me va a ayudar", añade García Chaparro.

Alberto García, durante la final del Mundial de Oratoria.

6. Anticípate a las preguntas

Anticípate a lo que crees que te van a preguntar. "Tú tienes que pensar: Oye, a mí, la otra persona, ¿qué es lo que me va a preguntar? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos flacos? Si yo estoy dando un discurso o estoy en un debate, es importante pensar en qué puede preguntar la otra persona o qué puede identificar que yo tenga que aclarar", subraya.

7. Créete lo que estás diciendo

La convicción es un elemento fundamental. Cuando queremos comunicar, "se erige como el principal valor", según el estudiante. "Uno se tiene que creer lo que está diciendo, porque si no, nunca será capaz de convencer al resto. Esa convicción hay que llevarla por bandera", explica.

8. No mientas, adapta la verdad

"No se miente; se pillan muy rápido las mentiras y más aún en una entrevista de trabajo. Lo que tienes que hacer es adaptar las verdades. No es necesario decir absolutamente todo, sino simplemente encaja aquello que es cierto en lo que la otra persona quiere escuchar. No quiere decir que te inventes que tienes una carrera que no tienes. Sin embargo, tú puedes decir que tienes una carrera distinta a la que quizá están pidiendo y justificar que esa carrera, aún así, es perfectamente encajable con la persona que están buscando", afirma.

9. La naturalidad es clave

La gente quiere ver cosas naturales. Lo artificial está cada vez menos de moda, como detalla García Chaparro. "Hay que intentar dar la impresión de ser una persona natural. Y la naturalidad no va a sumar, sino que va siempre a multiplicar en una entrevista de trabajo porque todo el mundo quiere rodearse de personas naturales y no de personas que den la sensación de estar calculándolo todo de forma constante".

10. Demuestra que eres una persona normal

Para terminar, el campeón de oratoria apuesta por la normalidad."Hay que demostrar que eres una persona normal, una persona que tiene errores, que tiene aciertos, una persona que llora, una persona que es alegre, una persona que trabaja en equipo, pero que también se equivoca, una persona que no es perfecta, con su contexto, con sus virtudes y con sus obstáculos en la vida".